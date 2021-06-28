Легендарный Камаси Вашингтон выступил на Leopolis Jazz Fest 2021: четвертый день фестиваля

Во Львове отгремел четвертый день юбилейного фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021. Самым ожидаемым стало выступление одного из ведущих джазовых музыкантов Камаси Вашингтона. Кто кроме легендарного артиста выходил на сцены фестиваля 27 июня – узнавайте на Showbiz 24!

Уже 4 дня на Leopolis Jazz Fest 2021 выступают музыканты, приехавшие из разных стран мира. В воскресенье, 27 июня, гости и жители Львова насладились 6 невероятными концертами на трех разных сценах.

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Сцена во дворе дворца Потоцких

Концертный день начал украинский коллектив RvB. Мужчины не только подарили публике положительные эмоции, но и заставили танцевать. Не удивительно, ведь во время зажигательного выступления группы было невозможно усидеть на местах. В нем было все, что надо для хорошего настроения.

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Также во дворе дворца Потоцких состоялся концерт литовской певицы, выступающей под сценическим псевдонимом Veronika Chichi. Она очаровала зрителей романтичностью и нежностью. Незабываемую атмосферу создал коллектив певицы – пианист, контрабасисит и барабанщик.

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Сцена на площади Рынок

Поскольку в выходной на центральной площади города традиционно собирается много людей, то концерты там прошли прекрасно. Каждый желающий смог насладиться джазом.

Украинская группа Fusion Trio удивила публику неповторимой музыкой с жизненной энергией. Мужчины сумели собрать аншлаг на своем выступлении. Концерт сыграли:

барабанщик Александр Муренко;

басисит Игорь Закус;

клавишник Руслан Болатов.

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Французский квинтет OZMA барабанщика Стефана Шарле также отыграл великолепный концерт. Музыкантам удалось запомниться публике и покорить сердца слушателей.

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Сцена имени Эдди Рознера

В партере главной сцены в который раз аншлаг. 27 июня ценители джаза получили новую порцию удовольствия от выступлений легендарных музыкантов.

Концерты открыл израильский контрабасист Авишай Коэна. Его выступление всегда ждут украинские слушатели.

В 2020 году Авишай планировал тур 50:50:50. По случаю своего 50-летия музыкант хотел дать 50 концертов в 50 различных странах мира. Один из концертов был запланирован именно на Leopolis Jazz Fest. Однако пандемия коронавируса заставила музыканта отменить долгожданные гатстроли.

В этом году Коэне все-таки удалось прилететь в Украину. На сцене одного из самых известных джазовых фестивалей мира он презентовал музыку из альбома Arvoles. Также музыкант порадовал поклонников любимыми хитами и новыми композициями. В этом ему помогли коллеги: пианист Elchin Shirinov и барабанщица Roni Kaspi.

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Самым ожидаемым гостем четвертого дня фестиваля стал один из ведущих джазовых музыкантов современности Камаси Вашингтон.

После того, как он выпустил свой феноменальный альбом The Epic, сразу же стал вдохновителем нашего поколения в сфере прогрессивной, импровизационной музыки. Теперь молодежь открывает для себя музыку, которую не слышала раньше. Альбом получил многочисленные награды, среди которых American Music Prize и альбом года Gilles Person Worldwide. После этой работы Вашингтон начал сотрудничать с любимыми артистами миллионов: Кендриком Ламаром, Джоном Леджендом, Run the Jewels, Ibeyi.

На сцене имени Эдди Рознера Камаси Вашингтон вместе с коллективом исполнил непревзойденные джазовые композиции, которые согрели публику. Музыканты сполна показали страсть к музыке, талант. Львовяне и гости города были в восторге от их харизматичности и любви к своему делу.



Камаси Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Камаси Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Камаси Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Камаси Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала





Аншлаг на выступлении Камаси Вашингтона на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Аншлаг на выступлении Камаси Вашингтона на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

В конце выступления зрители стоя аплодировали артистам за прекрасный вечер. В следующем году они будут ждать саксофониста с новым концертом.

Зрители стоя аплодируют Камаси Вашингтону и его коллективу / Фото 24 канала

В день накануне концерта Вашингтон провел мастер-класс во Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Музыкант собрал аншлаг среди студентов и поклонников. Он охотно отвечал на вопросы, общался с публикой и порадовал игрой на саксофоне.

Камаси Вашингтон провел мастер-класс во Львове: смотрите видео Юрия Балуха для 24 канала

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28 июня состоится закрытие юбилейного фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021. Успейте насладиться джазовой музыкой! Программу можно посмотреть на сайте.