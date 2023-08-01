Камалия трогательно поздравила бывшего мужа с 68-летием: архивные фото супругов

Сегодня, 1 июля, бывший муж певицы Камалии Мохаммад Захур отмечает свой 68 день рождения. Следовательно, исполнительница написала трогательное поздравление экслюбимому и поделилась общими фото с ним и дочерьми.

Артистка отметила, что мужчина для нее стал человеком, которого она ценила больше всего за последние два десятилетия. По ее словам, он был не только хорошим мужчиной и отличным отцом, он также проявил себя как патриот Украины, который старался как можно больше помочь стране.

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Камалия поздравила Захура с 68-летием

Артистка поблагодарила мужа за время, проведенное вместе. К тому же она пожелала ему здоровья, любви, успехов и юношеского духа.

Захур — человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий мужчина, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник – список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он лучший отец на свете,

– написала Камалия.

"В этот особый день я искренне желаю Захуру крепкого здоровья, любви, дальнейших успехов и юношеского духа, который он сохранил в своем прекрасном возрасте. Наша любовь к тебе, Захур, не знает границ", – добавила исполнительница.

Отметим, в апреле Камалия рассказала о разводе с Захуром. В браке они прожили 20 лет. Однако звездная пара продолжает публиковать общие фото и проводит много времени вместе. Певица призналась, что сейчас они переживают сложный этап в супружеской жизни. Однако, по ее словам, продолжают поддерживать друг друга и вместе воспитывать дочерей.

В частности, в июле Камалия с мужем и детьми впервые за длительное время приехали домой в Украину. Певица выставила фото с двумя дочерьми на фоне поезда "Укрзализныци". На фото они обнимались и выглядели счастливыми.