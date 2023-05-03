Корона, серьги и колье: в каких драгоценных украшениях королева Камилла появится на коронации

Букингемский дворец еще не объявил об украшениях и драгоценностях, в которых королева-консорт Камилла предстанет на коронации. Но, очевидно, на нем будет множество ценных вещей, которые носили ее предшественницы.

На коронации 6 мая королеву-консорт Камиллу официально провозгласят королевой – ее титул будет использоваться без приставки. Вероятно, после коронации Чарльза III архиепископ Кентерберийский смажет ее голову святым маслом и положит корону. Украшения Камиллы будут играть важную роль и будут отражать историю монархии.

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Какой будет корона

Корона уже официально утверждена Букингемским дворцом. Это будет корона королевы Марии, сделанная домом Garrard. Впервые в истории не будут заказывать новое изделие, но немного его видоизменят.

В частности, добавят бриллианты Cullinan III, IV и V, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II. Возможно, Камилла пожелает убрать дуги из короны, чтобы одеть ее как тиару.



Корона / Фото Royal Collection Trust

Коронационное колье

Камилла может надеть ожерелье, изготовленное для королевы Виктории в 1858 году. Его одевали в коронацию королевы Александра, Мария и Елизавета II. Это колье из 25 драгоценных камней с подвеской весом 22,48 карата, известной как Лахорский бриллиант.

Коронационное колье / Фото Royal Collection Trust

Есть еще один вариант ожерелья – антикварное бриллиантовое колье, подаренное Георгом VI жене Елизавете. Когда она умерла, драгоценность унаследовала Елизавета II и передала его Камилле. Нынешняя королева-консорт надела его для официального портрета на 60-летие и на государственный банкет в 2008 году. Число бриллиантов сократили с 40 до 31.



Коронационное колье / Фото из инстаграма королевской семьи

Коронационные серьги

Для королевы Виктории в свое время изготовили коронационные серьги: их часто носила она сама, потом королева Мария и королева Елизавета II.



Коронационные серьги / Фото Getty Images

Коронационное кольцо

И суверену, и королю во время коронации вручат кольцо, являющееся символом "женитьбы" и единства с народом. Вероятно, Камилли вручат украшение от Rundell, Bridge & Rundell. Кольцо изготовили для королевы Аделаиды в 1834 году. С этого времени его носили все королевы.

По традиции главным камнем в украшении является рубин. Он в золотой оправе, окруженный четырнадцатью бриллиантами и другими рубинами.



Коронационное кольцо / Фото Royal Collection Trust

Еще один вариант – кольцо королевы Виктории. В свое время монархиня с трудом надела украшение, которое было значительно меньшего размера.

Браслеты

Возможно, королева Камилла пожелает дополнить коронационный образ браслетами с четырьмя рядами бриллиантов.