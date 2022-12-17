Не прошли испытания войной: какие звездные пары развелись в 2022 году

Великая война как сблизила некоторые украинские звездные пары, так и развела немало союзов, ведь стала испытанием на крепость. В материале рассказываем о знаменитостях, которым не удалось пройти эту задачу, и они расстались.

Полномасштабное вторжение стало испытанием не только для украинцев по отдельности, но и для пар и супругов. 24 канал. Какие звезды не прошли испытания войной, а какие пары распались еще до 24 февраля – читайте ниже.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звезды объявили о разводе (после 6 лет брака) уже после начала вторжения, однако признались, что их решение о разрыве было принято еще в начале февраля. Как они рассказывают, причина проста – Надя и Владимир перестали любить друг друга.

Сначала музыканты утверждали, что остались друзьями. Но впоследствии стало создаваться впечатление, что между звездами не все так просто. Ведь после разрыва Надя принялась встречаться с другом Михаилом Кацуриным. Как говорит Дантес, после февраля у него появилась другая "картинка" развода, вызвавшая у него злобу и разочарование. Но, по словам артиста, эта причина разрыва уже не на его совести.



Надя и Владимир / Фото из инстаграма звезд

Михаил и Даша Кацурины

Логичным продолжением этого материала будет рассказ о разводе Михаила Кацурина – ресторатора, блоггера и музыканта, и Даши Кацуриной – предпринимателя и основательницы авторского бренда. Они были в браке 7 лет и стали родителями двух детей.

Интересно, что о разводе они сообщили в тот же день, когда об этом призналась и та звездная пара, о которой уже говорилось. Насчет причин разрыва: Даша признается, что видит и свои вины в этом. Вроде бы она привязалась к мужу и не хотела его отпускать.



Михаил и Даша / Фото из инстаграма звезд

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Актер и украинский секс-символ и визажистка и фотографа поженились 3 июля 2021 года. Но не прошло и года, как пара объявила о разводе. Причиной стала война, которая стала испытанием для Тараса и Тины, хотя неизвестно, как именно.

Цымбалюк некоторое время намекал, что влюблен в бывшую жену и надеется на воссоединение, однако уже через несколько месяцев начал показывать фото с новой возлюбленной, которую рассекретили СМИ. Тина Антоненко тем временем размышляет над тем, какую роль в ее жизни сыграли некоторые люди.



Тарас и Тина / Фото из инстаграма звезд

Виталий Кличко и Наталья Егорова

25 лет брака мэра Киева и певицы окончательно дали трещину в августе. Виталий Кличко сообщил об этом лаконично, в то время как Наталья Егорова удалась в небольшие подробности. Женщина призналась, что решение о разводе было обдумано и принято взаимно. Наиболее вероятно, что на их отношения повлияло расстояние – Кличко живет в Киеве, а Наталья строит карьеру в Германии.

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Эксы остаются хорошими друзьями и родителями для своих троих детей. Наталья вернула свою девичью фамилию и продолжает работать над карьерой, стремясь развиваться и дальше.

Виталий и Наталья / Фото из инстаграма Натальи

Валерий и Юлия Харчишин

Лидер группы "Друга ріка" расстался с женой Юлией еще до начала большой войны. Так, об ухудшении отношений пары было известно еще в ноябре прошлого года – все из-за болезни сына Евгения.

Валерий Харчишин признался, что жил в другом доме и имел другие отношения еще до 24 февраля. Его бывшая Юлия оставалась в доме, который он построил для семьи. Но этот дом разрушили оккупанты.



Валерий и Юлия / Фото из инстаграма звезд

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Распри у супругов украинского актера и белорусской модели и ведущей были заметны и публичны еще в 2021 году. Но в начале 2022 года Полина Логунова сообщила о разводе, хотя на самом деле их брак разрушился буквально перед Новым годом. Каждый из них называл разные мотивы разрыва: Дмитрий говорил, что экс-дружина влюбилась в другого, а Полина заявляла, что истинные причины разрушат его как человека и личность.

Полина действительно нашла для себя новые отношения с американцем. Тот уже сделал модели предложение и пара готовится к свадьбе.



Дмитрий и Полина с дочерью / Фото из инстаграма звезд

Андрей Джеджула и Юлия Леус

Уже больше года отношения между известным шоуменом и блоггером были в сверхсложном положении. Это и обвинения друг к другу, заявления об избиении, насилии и преследовании.

Но в октябре 2022 года Юлия сообщила, что официально свободна – так стало известно об их окончательном разводе. Правда, оно произошло во второй раз, ведь пара расходилась и сходилась еще несколько лет назад.



Андрей и Юля / Фото из инстаграма звезд

Наталья Валевская и Владимир Пригладь

Украинская певица и ее продюсер женились около 18 лет. Но и такое долгое время вместе не смог наладить их трещавшие по швам отношения. Хотя причина их развода неизвестна – об этом не рассказала ни Наталья, ни Владимир. У пары не было детей – певица безрезультатно пыталась забеременеть.

Валевская сообщила о разрыве в июне, а уже через месяц показалась со свидетельством о разводе.



Наталья и Владимир / Фото из инстаграма звезды

Константин Войтенко и Валентина Маринина

Брак актера Константина Войтенко и танцовщицы Валентины Марининой дал трещину еще в прошлом году в процессе шоу "Танцы со звездами". Жена обвинила проект во лжи, а мужчину – в токсических отношениях. Впоследствии актер отмечал, что причиной их конфликта является нечестность с самого начала.

Об их окончательном разводе стало известно в октябре – об этом призналась Валентина, добавив, что вернет девичью фамилию. Константин прокомментировал эту новость – высказался, что нужно оставаться людьми, и добавил, что хочет быть хорошим отцом для их дочери.



Константин и Валентина с дочерью / Фото из инстаграма звезд

Юрий и Лиза Бардаш

Супруги Юрия (или уже Григория) и Лизы Бардаш одна из тех, которые действительно не прошли испытание войной. После скандальных сравнений Украины с нацистской Германией и откровенно пророссийских эфиров Лиза открестилась от слов мужчины, а затем намекнула на разрыв.

Очевидно, что их расставание произошло именно на идейной почве, ведь Елизавета поддерживает Украину. А ее отец в марте защищал наши земли от оккупантов (возможно, делает это до сих пор). Однако развод в любом случае болезненный удар, о чем она кратко признавалась: "Все радуются, а у меня развал семьи". Пара воспитывала общую дочь.



Юрий и Лиза / Фото из инстаграма Лизы

и еще одну звездную пару – Владимира и Кристину Остапчук. Еще с начала осени сеть гудела слухами об их сложных отношениях и даже возможном разводе. С тех пор пара не публикует общие фотографии и не комментирует личную жизнь. В то же время, никакого официального подтверждения расставанию нет.