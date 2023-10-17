Не только Козловский: кто из украинских звезд уже получал повестку

С началом полномасштабного вторжения многие украинские актеры, певцы и шоумены взяли в руки оружие. Среди них немало добровольцев. В частности, Олег Сенцов, Женя Галич, Андрей Фединчик и многие другие.

Впрочем, есть и артисты, которые получили мобилизационную повестку, сходили в военкомат и ждут звонка, вступили в ВСУ или не могут пойти на передовую из-за проблем со здоровьем. Подробнее об этих звездах читайте в материале 24 Канала.

Важно Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо

Виталий Козловский

В начале лета артист получил мобилизационную повестку. После этого он успешно прошел медицинскую комиссию и готовился к призыву в воинскую часть. Впоследствии певец официально присоединился к наступательной Гвардии бригады "Рубеж", закрепив за собой роль военнослужащего. 20 июля он принял военную присягу и буквально через две недели отправился на передовую. Уже в сентябре Козловского посвятили в артиллеристы. В то же время, недавно исполнитель заявил, что в его жизни начинается новый этап и он больше не служит в Нацгвардии. Однако больше подробностей исполнитель пока не разглашает.



Виталий Козловский / Фото из инстаграмма певца

Тарас Цымбалюк

33-летний актер также заявлял, что уже получал повестку и даже прошел медосмотр и теперь стоит в очереди – ждет, пока ему позвонят.

Пришла повестка. Я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь, это мой родной город, принесли повестки. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все,

– поделился Цымбалюк.

Тем не менее он откровенно признает, что не рвется на фронт, поскольку считает, что может быть более полезным в тылу.



Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграмма актера

Тимур Мирошниченко

Известно, что ведущий учился на военной кафедре и у него есть офицерское звание, поэтому он военнообязан. Шоумен даже уже получил повестку и ходил в военкомат.

"Я военнообязанный, офицер, проходил военную кафедру в университете. Это абсолютно нормальный процесс – раз в несколько лет ты должен приходить в военкомат. В 2006 году я принял присягу на верность украинскому народу. С тех пор хожу в военкомат. Так совпало, что я был там в 2016 или 2017 году, в 2021 и теперь снова пригласили, чтобы проверить все документы. Я сходил, сделал это", – рассказывал телеведущий.

Следует добавить, что Тимур и его жена Инна в июле усыновили ребенка. Поэтому, согласно действующему законодательству, ведущий имеет право на отсрочку независимо от наличия у него военной подготовки и звания.



Тимур Мирошниченко с детьми и женой / Фото из инстаграмма ведущего

Вова Борисенко

Исполнитель, который со своим братом Сашей стал популярен благодаря участию в "Фабрике звезд", отметил, что уже получал повестку. Впрочем, он не может пойти на передовую из-за проблем со здоровьем.

"У меня есть определенная особенность здоровья, которая не дает возможности идти воевать. У меня эпилептический синдром. Это не полный вид эпилепсии. Эпилептический приступ – это судорога. У меня были приступы. Я стою на учете у врача", – поделился Владимир.

В то же время, его брат Саша пока не получал повестки.



Братья Борисенко / Фото из фан-аккаунта артистов