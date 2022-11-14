Агония ватных мамочек, – Ефросинина показала, какие сообщения получает от россиян

Украинская ведущая Маша Ефросинина показала сообщение от россиянки, пытавшейся ее унизить. Звезда призналась, что это лишь капля того, как ее оскорбляют представители страны-террориста.

Россияне пытаются вывести из строя и моральный дух украинцев. Самыми их "целями" становятся медийные личности, среди которых и Маша Ефросинина.

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Что пишут россияне Маше Ефросининой

Телезвезда показала часть того, что появляется в ее direct в инстаграме. Она опубликовала скриншот сообщений от "русской мамы" – и называет Ефросинину "проституток", желает смерти и радуется новостям о геноциде на украинском.

Так выглядит агония "милых" русских ватных мамочек,

– поделилась Маша Ефросинина.



Что пишут Маше Ефросининой / Фото из инстаграм-сториз

Поклонники ведущей поддержали ее после такого "шок-контента". Но Маша заметила, что все хорошо – ей только жаль детей этой "ватной мамочки". Впрочем, украинских детей жалко еще больше.

"Это манипусенькая частичка от того "шлака". Просто эта женщина, у нее, пожалуй, уже глаз дергается, она пишет так много. У нее в профиле так много детей, типа она мамочка. Пока их дети страдают от таких "матерей", наши дети страдают от таких мужчин".



Маша Ефросинина о россиянах / Фото с инстаграм-сториз