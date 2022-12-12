Отец у этих детей есть, – Владимир Дантес ответил, какие у него отношения с детьми Кацуриной

Украинский певец Владимир Дантес рассказал об отношениях с детьми его девушки Даши Кацуриной. Он признался, наладил ли с ними связь.

Украинский музыкант Владимир Дантес уже несколько месяцев встречается с Дашей Кацуриной. Он часто видится и с детьми. У артиста поинтересовались, как он чувствует себя в роли отца.

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Смог ли Дантес наладить отношения с детьми Кацуриной

Давай да, отец у этих детей есть. И он действительно отец. Но мне очень приятно и круто проводить с ними время, когда есть такая возможность. Ты видишь, как тебя начинают принимать дети. С малышом (Ивану один год) у меня вообще суперотношения. Хоть где-то я полный авторитет,

– признался Дантес.

Владимир также рассказал милую историю, как он общался со старшей дочерью ресторатора. Он смог найти с девочкой общий язык.

"Однажды Даша вкладывала малыша и легла спать. А я сидел, были какие-то плохие новости, мы были в туре. Я налил себе виски, сижу. А Саша говорит: "А что ты пьешь?" Говорю: "Виски с черным напитком ". Она говорит: "А можно и мне это?". Ну, не виски, а этот напиток. Говорю: "Да". И мы начали с ней просто разговаривать. Она мне что-то свое рассказывает о школе, о детсаде, об Украине, где она была... А я ей о своих каких-то проблемах. И я такой думаю: вау, ну дети – это совсем ни те люди, которые ничего не знают. Это же источник каких-то историй, и ты у них учишься. Так было круто провести этот вечер, я таким вдохновенным лег спать. Дети – это очень тяжело, но на самом деле это настолько кайфово и отлично, что я каждому рекомендую".

Как Дантес взаимодействовал с детьми Даши

Еще 1 сентября Даша Кацурин показывала, как Владимир Дантес завтракал с ее детьми. После этого пара отвела старшую дочь в школу – девочка пошла в первый класс.

Об отношениях Дантеса с детьми рассказывала и сама ресторатор. "Он очень круто с ними проводит время, играет. Очень смешно что он был чайлд-фри все это время, а сейчас крейзи-папа какой-то. Мне кажется, что у них все в порядке".

, Владимир Дантес также шутливо отвечал на вопрос, хочет ли детей от Даши Кацуриной. "Да куда там, жесть? Там двое, куда еще третья? Собака – максимум". Но и прибавлял, что рад проводить с ними время.