Катя Осадчая на отдыхе: какие купальники одевает будущая мамочка

Популярная телеведущая Катя Осадчая совсем скоро в третий раз станет мамой. Этим летом она уже неоднократно отдыхала в солнечной Турции, где демонстрировала немалый животик в трендовых купальниках. Какие бикини будущая мамочка выбирает в отпуске – смотрите на Showbiz 24.

Знаменитости активно распространяют фото, где показывают яркие летние образы. Не является исключением Катя Осадчая, которая смело позирует в пляжных аутфитах в особом состоянии. Звездная мамочка выбирает не только разноцветные, но и стильные купальники. Какие именно – узнавайте дальше.

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По большей части ведущая позирует на камеру в сплошных купальниках, которые подчеркивают ее беременный животик. Катя любит довершать образы различными аксессуарами, но не делает причесок и не красится. В выборе бикини Осадчая предпочитает яркие цвета, которые в тренде этого сезона. В частности, представала на побережье в синем и изумрудном бикини.

Большинство фотографий народная любимица делает на берегу моря, что придает им атмосферности. Изюминкой каждого образа звезды является ее золотистый загар, которую подчеркивают цвета купальников.

Пока Осадчая нежится на солнышке в Турции, редакция Showbiz 24 подготовила подборку ее фото из нынешних путешествий.

Пляжные образы беременной Кати Осадчей



Катя Осадчая в трусиках и бюстгальтере / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в изумрудном бикини с рюшами / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в трусиках и майке / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в синем бикини / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в трендовом белом бикини / Фото из инстаграма ведущей