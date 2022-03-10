Какая ты гнида, – Даша Астафьева о разборе гардероба от Регины Тодоренко во время войны

Телеведущая Регина Тодоренко уже продолжительное время строит карьеру в России. Вместо поддержки украинцев и осуждения войны, ведущая решила сделать разбор гардероба. Это вызвало бурную реакцию у модели Даши Астафьевой.

Регина Тодоренко родом из Одессы, там живет ее семья. Однако признавать, что Россия ведет на территории Украины полномасштабную войну, ведущая не торопится. В то же время она решила "расслабить мозги" и устроила разбор гардероба в сторез.

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Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Они живут в России, там воспитывают сына. Когда в Украине началась война, артистка призвала к миру и намекнула на дружбу между государством-террористом и Украиной.

Во время войны Тодоренко разобрала гардероб

Пока тысячи украинских женщин и детей находятся в бомбоубежищах, окруженных российскими оккупантами, Регина решила в разрез разобрать весенний гардероб. Она не участвует в информационной войне против России, но просто умалчивает о тех военных преступлениях, которые совершаются на нашей территории. Удивительно и то, что многие поклонники Тодоренко благодарят ее за такую ​​позицию. Среди них есть украинцы.

Разбор гардероба Регины Тодоренко / Скриншоты инстаграм-сторез ведущей

Модель и певица Даша Астафьева, которая сейчас помогает среди волонтеров, обратилась к Тодоренко. В инстаграм-сториз звезда опубликовала скриншот страницы Регины и написала: "Е*ать ты гнида!".

Как раз время для разбора гардероба, а самое главное – для молчания! Когда убивают целые города людей, страну и часть мира, в которые вы больше никогда, надеюсь, не вернетесь! Все украинцы, живущие и работающие в России, все молчащие, вы такие же твари, как те, что приходят сюда, чтобы убивать мирных людей! Вас никогда не простят. Для нас вы скончались! Мне стыдно, что когда-то я с вами здоровалась и знала вас,

– эмоционально высказалась Даша.

Ответ Регине Тодоренко от Даши Астафьевой / Скриншоты инстаграм-сториз ведущей

Отметим, что Даша Астафьева после начала войны в Донбассе также была в России. Сейчас она постоянно осуждает полномасштабное вторжение государства-террористки и поддерживает украинских защитников.

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