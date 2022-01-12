"Какая Нана красивая": Ефросинина очаровала редким семейным фото с 17-летней дочкой

Дочь Маши Ефросининой экстерном окончила колледж в Канаде и вернулась в Украину. Так, девочка стала чаще появляться в соцсетях звездной мамы. Их семейное фото сорвало шквал лайков и комплиментов.

Ни муж Маши Ефросининой Тимур, ни дочь Нана не стремятся к публичности. Девочка вообще против того, чтобы мама показывала 1,5-миллионной аудитории фото с ней. Однако время от времени она идет на уступки, и их совместные кадры взрывают сеть.

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Семейное фото Маши Ефросининой с дочкой

Редкий кадр был сделан в праздничный сезон, когда все свободное время звезда проводила с семьей и друзьями. На фото она опрокинула рюмку, поэтому подписала: "В семье должен пить кто-то один".

Маша Ефросинина с мужем, сыном и дочкой / Фото из инстаграма телеведущей

Однако на этот раз фолловеров задел не острый юмор Маши Ефросининой, а ее 17-летняя дочь Нана. Девочка поразила публику взрослым видом и безупречным стилем. Она позировала в кожаных брюках прямого покроя, коротком пуховике и сапогах с острым носком. Неудивительно, что Нану засыпали комплиментами:

"Какая у вас красивая дочка";

"Какая Нана красивая";

"Какая у вас красивая дочь";

"Нана – красавица";

"Дочка красавица, а мама у нее огонь".

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Стоит отметить, что Маша Ефросинина позволяет дочке не только каблуки, но и смелые декольте. В новогоднюю ночь Нана выбрала платье с очень откровенным вырезом и надела его без бюстгальтера.

Маша Ефросинина на Новый год с семьей и друзьями / Фото из инстаграма телезвезды