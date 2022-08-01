Боль остается, – Злата Огневич рассказала болезни, которая мучает ее с детства

Певица Злата Огневич призналась, что с детства ее мучают безумные головные боли. Артистке ничего не помогает, боль никуда не исчезает.

Исполнительница уже прошла немало обследований, однако причину возникновения столь сильной головной боли так и не смогли обнаружить.

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Злату Огневич мучают сильные головные боли

Артистка поделилась, что боль может продолжаться две недели, повторяясь через несколько дней. При этом Злата пытается вести здоровый образ жизни: рационально питается, занимается спортом, хорошо отдыхает. Певице не помогают даже сильные обезболивающие.

Никогда с вами этим не делилась. Но, возможно, за все то время, которое я борюсь с этим недугом, появились какие-то новые методики, которые реально могут мне помочь. С самого детства я страдаю безумными головными болями, такими мигренями. При чем обезболивающие меня берут только частично и боль все равно остается где-то там далеко. Тошнота, плохое самочувствие,

– рассказала Злата.



Злата Огневич о болезни / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Злата Огневич о болезни / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, недавно о болезни рассказала актриса Екатерина Тишкевич. Она уже около 8 лет терпит сильную головную боль, в Украине девушке так и не смогли поставить диагноз. Из-за болезни Екатерине трудно вставать с постели. Она старается много спать, так как тяжело находиться в сознании. Таблетки почти не помогают.

Актриса собирала средства на лечение за границей, рассчитывала, что там ей помогут. В последний месяц звезда ждала ответа от Дании с датой консультации. Но получила неутешительный ответ. Екатерину смогут принять не раньше октября. В настоящее время звезда вынуждена принимать токсический препарат, "с которым немного легче".