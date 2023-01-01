Наталья Денисенко впервые встретила Новый год без мужа-военного и под звуки взрывов

Украинская актриса Наталья Денисенко встретила Новый год с сыном и впервые без мужчины, который служит в ВСУ. Она рассказала, что ее сын в этот день испугался звуков взрывов.

Украинская актриса Наталья Денисенко встретила Новый год за семейным столом с родителями и сыном. Празднование было не слишком приятным, ведь Киевщину атаковали "Шахиды".

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Как Наталья Денисенко встретила Новый год

Актриса рассказала об этом в инстаграмм-сторезе. Похоже, взрывы были недалеко от дома: дом затрясся, а сын очень испугался.

У нас вот так Новый год начался. Сынишка испугался. Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного... дрожали стены... Спасибо ПВО. А тем забугорным еб** нам не долго осталось,

– эмоционально выразилась Денисенко.



Как Денисенко встретила Новый год / Фото с инстаграм-сториз

Наталья также показала кадр из видео мужа Андрея Фединчика, который записал для нее поздравления с Новым годом. "Это первый такой Новый год… Я даже не знаю, когда мы увидимся… И самое печальное, что меня поймет большая часть женщин в Украине".



Как Денисенко встретила Новый год / Фото с инстаграм-сториз

Новогодняя атака на Киевщину: что известно

Новогодняя ночь была неспокойной для столицы и окрестностей – русские атаковали ракетами и дронами по разным направлениям. Взрывы звучали в Шевченковском и Голосеевском районах, информация о громких звуках была как на Левом, так и Правом берегу.

Обломок сбитой ракеты оккупантов упал в Шевченковском районе, пострадавших нет. Остальные обломки зафиксировали в Днепровском районе.