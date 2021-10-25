KADNAY заболел коронавирусом и не вышел на паркет "Танцев со звездами"

Участник "Танцев со звездами" и певец KADNAY не смог удивить номером-трио в новом выпуске "Танцев со звездами". Звезда заболел коронавирусом: его тест оказался положительным.

24 октября состоялся 8 выпуск шоу "Танцы со звездами" с танцовщиками прошлых сезонов. Один из участников не смог поразить судей эффектным номером и выйти на паркет. Им стал лидер группы KADNAY.

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KADNAY заболел коронавирусом

После одной из ночных репетиций Дмитрий пожаловался на плохое самочувствие. Он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. В то же время партнерши мужчины, Алина и Аделина, чувствуют себя хорошо.

Мне стало плохо после ночной репетиции. Приехал домой, мне пришел положительный результат на коронавирус. Я пока на самоизоляции. Очень рад, что у Алины и Аделины все хорошо,

– рассказал певец.

Дмитрий смог выйти на связь в прямом эфире "Танцев со звездами". Он рассказал, что температура до сих пор высокая, однако к нему вернулся вкус. Артист также начал играть на гитаре.

KADNAY не выступил на шоу

Участник все же не смог принять участие в 8 выпуске и станцевать сразу с двумя партнершами – Аделиной Дели и Алиной Ли.

Мы готовили нереальный номер. Очень хотел вас удивить. Мне вообще не верится. Я шокирован. Неужели я не смогу победить в этом шоу, неужели моя мечта не осуществится?

– расстроился Дмитрий.

Однако болезнь не позволила певцу покинуть шоу, он получил "иммунитет". Поэтому если Дмитрий сможет на следующей неделе вернуться на паркет, его шансы победить снова вырастут.

KADNAY не выступил на "Танцах со звездами": смотрите видео

Ведущий Юрий Горбунов отметил, что сейчас важно вакцинироваться, чтобы иметь возможность избегать заболевание. Как сообщает Минздрав, 95% людей, попадающих с коронавирусом в больницы, – невакцинированные. Однако темпы вакцинации растут. За прошедшую неделю удалось сделать более 1,5 миллиона прививок.