К носкам подбираю весь look, – Позитив поделился своими заморочками в гардеробе

Украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) рассказал, что любит через одежду самовыражаться на публику. Ему повезло с одеждой, так как половину гардероба он покупает сам, а половину предлагают спонсоры.

Во время съемок проекта "Где логика?", который 3 марта стартует на "Новом канале", музыкант признался, что свои look'и подбирает под носки или даже трусы.

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Если я подхожу к шкафу и понимаю, что мне понравились синие носки, то под них буду выбирать весь look. Даже трусы! Обязательно. Их как будто никто не видит, но сам же знаю. Вот сделают комплимент, что хорошо выгляжу, а я уверенно отвечу: "А ты видел цвет трусов?"(Смеется),

– говорит артист.

Позитив всегда очень тщательно подбирает образы. Отталкивается не только от настроения.

"Клипы, выступления, мероприятия – на таких публичных выходах хочется, чтобы обращали внимание. В повседневной жизни я одеваюсь проще. Наверное, из-за моментов из прошлого. Когда мы уже стали артистами, но еще ездили в метро, надо было все контролировать. За внешний вид можно было и "отхватить", – признается он.



Позитив рассказал о своем гардеробе / Фото из инстаграма исполнителя

Поделился артист и сметой своего гардероба.

"Мне повезло, что есть спонсоры. 50% вещей покупаю сам, а 50% мне достаются после съемок клипов, реклам, выступлений. На шоу "Где логика?" я, например, в кроссовках Balenciaga, купленных для концерта "Время и Стекло". Тогда нам и всему балету заказали одинаковую обувь, на которую потратили половину бюджета всего мероприятия. Купил бы сам такие кроссовки? Наверное, нет... слишком дорого. Я могу себе это позволить, но не хочу тратить 600 или 800 долларов на обувь. Признаюсь только, что на подарки для Потапа готов потратить больше, чем на себя. Последние два или три его дня рождения дарил вещи, которые стоят тысячу долларов и больше", – удивил экс-участник группы "Время и Стекло".