Юрий Горбунов впервые позировал в фотосессии со старшим сыном: трогательные кадры

Украинский телеведущий Юрий Горбунов и его старший сын Иван стали главными героями нового выпуска журнала "Теленеделя". Звездный папочка впервые показал лицо своего первенца.

Ивану уже 4 года, однако до сих пор он не появлялся с родителями на светских мероприятиях или других событиях. Иногда Катя Осадчая и Юрий Горбунов публикуют в сети фото с сыном, однако не показывают его лица.

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Интервью Юрия Горбунова

Катя и Юрий готовили сына к рождению еще одного ребенка. Ведущий признался, что Иван очень ждал рождения малыша и хотел, чтобы это был именно братик. Теперь, чтобы провести время с новорожденным, Иван даже отказывается играть на детской площадке и просит дать ему работу.

Он счастлив, что сейчас в доме такой шум. Иван носит братика, помогает пеленать и даже сказал: "Мама, загрузи меня работой с братиком, чтобы я также был занят",

– поделился Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном на обложке журнала / Фото "Каравана"

Пока ведущие не рассекречивают имя малыша. Юрий лишь признался, что сына ласково называют: "Наш маленький Лев", так как он родился под знаком Льва.

О беременности Горбунов и Осадчая узнали неожиданно. Эта новость стала приятным подарком на новогодние праздники: "Мы оба мечтали о еще одном ребенке. Хотя не ожидали, что это произойдет именно тогда. Во время новогодних праздников Катя сказала: "Что-то я стала очень чувствительной к разным запахам: и то не нравится, и то. А тут вообще кухней пахнет". Я сказал: "Катя, ты что?!". И в ответ услышал: "Точно! Я сама себя не узнаю". Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение".

Новые фото Горбунова с сыном Иваном

Звездный муж снялся в атмосферной фотосессии с первенцем. Съемка происходила на территории имения Осадчей и Горбунова и в их доме.



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото "Каравана"