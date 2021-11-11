Юрий Горбунов показал, как 4-летний сын готовит ему завтрак

В августе Юрий Горбунов стал отцом во второй раз. Если 2-месячным Данилой занимается преимущественно Катя Осадчая, то воспитанием старшего Ивана – шоумен. Он научил мальчика готовить, и теперь тот балует звездного отца завтраками.

Первому совместному сыну Кате Осадчей и Юрию Горбунову всего 4 года, однако он уже проявляет интерес к кулинарии. Звездный папа показал первенцу, как готовить простейшие блюда. Теперь Иван не отходит от плиты, что только радует шоумена.

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В четверг, 11 сентября, звезда вернулся с гастролей в Одессе, где выступал на одной сцене с Лилией Ребрик и Алексеем Вертинским. На радостях от приезда отца Иван принялся готовить ему завтрак – жарить яйца. Горбунов с юмором добавил, что сын даже посолил свой шедевр.

Папа из командировки вернулся, а тут мастер-шеф мой подрастает,

– похвастался шоумен.



Сын Юрия Горбунова готовит завтрак / Фото из инстаграма шоумена



​Сын Юрия Горбунова готовит завтрак / Фото из инстаграма шоумена

, 4-летний Иван справляется с ролью старшего брата. Он с папой Юрием Горбуновым, пока мама Катя Осадчая нянчит младшего, и кормит Данила , когда та на съемках или в командировках.

Утро Юрия Горбунова со старшим сыном умилило пользователей инстаграма. Фоловеры засыпали Ивана комплиментами за заботу, а шоумена – за отличное воспитание: