Юрий Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее "прекратил существовать"
Источник:Алина Доротюк
Ведущий Юрий Горбунов прокомментировал слова Маши Ефросининой о том, что он перестал для нее существовать. Продюсер предложил рассказать самой коллеге, какой конфликт произошел.
Комментируя скандал вокруг сериала Юрия Гобунова, Маша Ефросинина заявила: "От**битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Алина Доротюк спросила у продюсера, что повлекло за собой такую ее реакцию.
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Юрий Горбунов о словах Ефросининой
Я думаю, что до нее никто не до*бывался с этим вопросом. Это она сама придумала. Как бы отстаньте от меня. Решила воспользоваться возможностью,
– выразился Юрий Горбунов.
Ведущий добавил, что о произошедшем между ними конфликте лучше спросить у самой Ефросининой. Юрий Горбунов отказался рассказывать, что произошло в 2021 году.
"Пусть она вам эту историю расскажет, и тогда посмотреть, кто прав, а кто нет. Просто Маша сказала, но она забыла, что может быть продолжение этой истории. Вот пусть она расскажет, а я послушаю. Я могу это рассказать, но будет некрасиво. Нужно, чтобы прозвучало из первых уст. Это будет правильно".
Юрий Горбунов отметил, что для него Маша Ефросинина существует и не пропала. Он добавил, что в 2022 году поздравил ее с днем рождения, но не получил ответа.
Я ведь не говорил, что этот человек для меня пропал. Для меня она не пропала. Для меня Маша – ведущая, общественная деятельница, которая многое делает для победы. Для меня она жива, а я для нее – нет. Я знаю почему. Для меня она существует,
– сказал ведущий.
Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн
Что говорила Ефросинина о скандале
- Сначала телеведущая отказалась комментировать бурные обсуждения по поводу сериала Юрия Горбунова и выделенных на него средств. Она объяснила, что не хочет участвовать во "внутренних срачах" и "публичных расстрелах людей". Да и за эти слова ее раскритиковали – Маши упрекнули в том, что это не срач, а проблема.
- На следующий день Ефросинина высказалась снова, где и написала те же слова о Горбунове. Она добавила, что своим сообщением пыталась объяснить, что к нему нужно относиться как к человеку, а не как к объекту.