Юрий Горбунов ответил на слова Ефросининой о том, что он для нее "прекратил существовать"

Ведущий Юрий Горбунов прокомментировал слова Маши Ефросининой о том, что он перестал для нее существовать. Продюсер предложил рассказать самой коллеге, какой конфликт произошел.

Комментируя скандал вокруг сериала Юрия Гобунова, Маша Ефросинина заявила: "От**битесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году". Алина Доротюк спросила у продюсера, что повлекло за собой такую ее реакцию.

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Юрий Горбунов о словах Ефросининой

Я думаю, что до нее никто не до*бывался с этим вопросом. Это она сама придумала. Как бы отстаньте от меня. Решила воспользоваться возможностью,

– выразился Юрий Горбунов.

Ведущий добавил, что о произошедшем между ними конфликте лучше спросить у самой Ефросининой. Юрий Горбунов отказался рассказывать, что произошло в 2021 году.

"Пусть она вам эту историю расскажет, и тогда посмотреть, кто прав, а кто нет. Просто Маша сказала, но она забыла, что может быть продолжение этой истории. Вот пусть она расскажет, а я послушаю. Я могу это рассказать, но будет некрасиво. Нужно, чтобы прозвучало из первых уст. Это будет правильно".

Юрий Горбунов отметил, что для него Маша Ефросинина существует и не пропала. Он добавил, что в 2022 году поздравил ее с днем рождения, но не получил ответа.

Я ведь не говорил, что этот человек для меня пропал. Для меня она не пропала. Для меня Маша – ведущая, общественная деятельница, которая многое делает для победы. Для меня она жива, а я для нее – нет. Я знаю почему. Для меня она существует,

– сказал ведущий.

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

Что говорила Ефросинина о скандале