Julik подобрал бездомную собаку: трогательные фото

Украинский шоумен и композитор Julik поделился с поклонниками трогательной новостью. Он рассказал, что в минувшие выходные с семьей завтракал в заведении возле дома, где был бездомный песик. Долго не думая, супруги решили дать четвероногому крышу над головой.

Julik рассказал, пока он, жена и сын заказывали завтрак, возле столика сидела очень добрая, милая и отзывчивая собака. Тогда шоумен поинтересовался у администрации заведения, есть ли у нее хозяева. Однако работники не смогли ответить на этот вопрос.

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Julik о собаке

Сын Julik – Денис купил корм для собак и накормил песика. Тогда спросил: "А может мы бы его забрали?". Шоумен попросил официантов, чтобы они через некоторое время написали, появился ли хозяин.

И никто за собакой так и не пришел, поэтому шоумен и его жена приняли решение забрать четвероногого домой. Песика завезли к ветеринару, обследовали. Затем приобрели все необходимые лекарства, помыли его и приняли в дружную семью.



Julik с женой, сыном и собакой / Фото из инстаграма Julik



Сын Julik с собакой / Фото из инстаграма Julik



Сын Julik с собакой / Фото из инстаграма Julik

Текст публикации Julik:

Теперь у нас есть четвероногий друг!

История очень длинная и сложная. В минувшие выходные мы с семьей пошли позавтракать в одно заведение неподалеку от дома. Пока заказывали, возле нашего столика сидела она. Очень милая, добрая, отзывчивая. Не все люди такие. Мы решили поинтересоваться у администрации заведения чья собака и есть ли хозяин. На что работники ответили, что не знают и ничего не могут сказать по этому вопросу.

Денися купил собачий корм, мы накормили песика и началось самое интересное. Сын грамотно отнесся к вопросу. Издалека начал говорить что она одинока, что было бы хорошо, если бы ее кто-то забрал к себе. А потом спросил прямо: "Может мы бы ее забрали?".

Далее подошли опять же к официантам и попросили через некоторое время написать, появился ли хозяин. Он не появился, поэтому мы с женой приняли решение забрать собаку к себе и дать этой милоте крышу над головой.

Но вы представьте: бедная зверушка сидела целый день возле столиков, на 27-градусной жаре, прося у людей поесть.

Приехали, забрали, повезли к ветеринару. У врача узнала, что у Джесси (так мы назвали ее ) есть блохи и ей примерно 2-3 года. Приехав домой, покупали, обработали средствами от блох и приняли в нашу дружную емью.

Теперь Джесси наделена любовью, собственным диваном и вкусностями. Денися получает удовольствие, спит вместе с ней, выгуливает и приучается к ответственности.

А те люди, которые выбрасывают животных на улицу, имейте совесть! Это просто бесчеловечно! Друзья, заботьтесь о братьях наших меньших!