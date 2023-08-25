Их единственное развлечение, – блогер Верба резко ответила Тимошенко и Притуле о донатах на ВСУ

Стендапер Антон Тимошенко и Сергей Притула недавно обсуждали блогера Юлю Вербу, которая не постит сборы. Она ответила, что имеет другую позицию по оказанию помощи военным.

Блогер записала инстаграм-сториз, где ответила Тимошенко и Притуле и рассказала, как она помогает Вооруженным Силам. Юля Верба считает, что сбор в сториз не доказывает, что ты патриот.

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Как Верба помогает ВСУ

Блогер поделилась, что помогает армии "тихонько" – присылает средства военным, но не рассказывает об этом публично, чтобы похвастаться.

Моя совесть полностью чиста. Если я не показываю, что доначу, не пишу, какая я молодец, погладьте меня по головке, это не значит, что я не помогаю… Я не считаю, что нужно хвастаться, что ты помогаешь армии. Это должно быть обыденное дело. У меня есть возможность донатить и я это делаю, просто не кричу на весь мир и этим не хвастаюсь.

"Моя общественная позиция – делать тихонько. И только близкие знают, что когда я еду в Монако – сотни тысяч летят на официальные сборы. Тема закрыта раз и навсегда. Хотите хейтить – пожалуйста. Спасибо, что оставляете меня по просмотрам топ-1 в Украине".

Юля Верба обвинила Тимошенко и Притулу в том, что они пытаются поднять просмотры на ее имени. Она добавила, что больше не хочет донатить в Фонд Сергея Притулы.

Есть просто несколько... которым нужно кудахтать. Если это их единственное развлечение в жизни, пожалуйста, мне это хуже не делает.

Юлия Верба о том, как помогает армии: видео

Что сказал Тимошенко о Юле Вербе

В подкасте с Сергеем Притулой стендап-комик Антон Тимошенко высказался о том, что Юлия Верба – блогер, которая показывает только свою жизнь во время большой войны. Поэтому он не может не сердиться на такую позицию.

"Я не хочу злиться на Юлю Вербу, потому что это моя проблема, что я зашел на ее страницу. Я сидел ночью на ее инстаграм-странице и думаю, я должен как-то до этого дойти, что я к ней отношусь нормально, а не презираю. Потому что так я стану лучшим человеком, что я смог увидеть в человеке что-то хорошее. Я не смог".

Напомним, блогера раскритиковали в сети в прошлом месяце, когда она приобрела новый автомобиль за 10 миллионов гривен. Многие упрекнули ее в том, что она хвастается жизнью, пока волонтеры собирают средства на автомобили для военных. Юля Верба назвала этот хейт "тупым" и посоветовала отписаться от нее.