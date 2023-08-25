Их единственное развлечение, – блогер Верба резко ответила Тимошенко и Притуле о донатах на ВСУ
Источник:Юлия Верба
Стендапер Антон Тимошенко и Сергей Притула недавно обсуждали блогера Юлю Вербу, которая не постит сборы. Она ответила, что имеет другую позицию по оказанию помощи военным.
Блогер записала инстаграм-сториз, где ответила Тимошенко и Притуле и рассказала, как она помогает Вооруженным Силам. Юля Верба считает, что сбор в сториз не доказывает, что ты патриот.
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Как Верба помогает ВСУ
Блогер поделилась, что помогает армии "тихонько" – присылает средства военным, но не рассказывает об этом публично, чтобы похвастаться.
Моя совесть полностью чиста. Если я не показываю, что доначу, не пишу, какая я молодец, погладьте меня по головке, это не значит, что я не помогаю… Я не считаю, что нужно хвастаться, что ты помогаешь армии. Это должно быть обыденное дело. У меня есть возможность донатить и я это делаю, просто не кричу на весь мир и этим не хвастаюсь.
"Моя общественная позиция – делать тихонько. И только близкие знают, что когда я еду в Монако – сотни тысяч летят на официальные сборы. Тема закрыта раз и навсегда. Хотите хейтить – пожалуйста. Спасибо, что оставляете меня по просмотрам топ-1 в Украине".
Юля Верба обвинила Тимошенко и Притулу в том, что они пытаются поднять просмотры на ее имени. Она добавила, что больше не хочет донатить в Фонд Сергея Притулы.
Есть просто несколько... которым нужно кудахтать. Если это их единственное развлечение в жизни, пожалуйста, мне это хуже не делает.
Юлия Верба о том, как помогает армии: видео
Что сказал Тимошенко о Юле Вербе
- В подкасте с Сергеем Притулой стендап-комик Антон Тимошенко высказался о том, что Юлия Верба – блогер, которая показывает только свою жизнь во время большой войны. Поэтому он не может не сердиться на такую позицию.
- "Я не хочу злиться на Юлю Вербу, потому что это моя проблема, что я зашел на ее страницу. Я сидел ночью на ее инстаграм-странице и думаю, я должен как-то до этого дойти, что я к ней отношусь нормально, а не презираю. Потому что так я стану лучшим человеком, что я смог увидеть в человеке что-то хорошее. Я не смог".
Напомним, блогера раскритиковали в сети в прошлом месяце, когда она приобрела новый автомобиль за 10 миллионов гривен. Многие упрекнули ее в том, что она хвастается жизнью, пока волонтеры собирают средства на автомобили для военных. Юля Верба назвала этот хейт "тупым" и посоветовала отписаться от нее.