Юлия Санина вернулась на "Танцы со звездами": фото в черно-сером комбинезоне

Украинская певица, солистка группы The Hardkiss, Юлия Санина вернулась на проект "Танцы со звездами", где в прошлом году завоевала 2 место. В новом сезоне артистка заняла место среди судей.

Для эффектного появления в четвертом прямом эфире шоу Юлия выбрала соответствующий наряд. Она позировала на камеру за кулисами "Танцев" и обнародовала снимок на личной странице в инстаграме.

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Новый образ Юлии Саниной

Любимица зрителей очаровала красивым образом, который выбрала для важной роли судьи на "Танцах со звездами". За кулисами проекта Юлия позировала в свете софитов. Она предстала перед камерой в черном обтягивающем комбинезоне с длинными объемными рукавами в серо-черный пятнистый принт. Женственность и утонченность ее аутфиту добавляло соблазнительное декольте.

Такой look она дополнила подвесками и серьгами-кольцами. Визажисты поработали над макияжем Саниной, подчеркнув глаза коричневыми тенями, а губы – малиновой помадой. Волосы ее собрали в два пучка сверху.



Юлия Санина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма певицы

За аккаунтом Юлии следят 666 тысяч пользователей сети. Они не оставляют без внимания ни одну ее публикацию. На этот раз также засыпали девушку комплиментами.