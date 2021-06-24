Юлия Санина продемонстрировала стильный образ в Киеве: эффектные кадры

В Киеве на "Площади звезд" состоялось открытие звезды группы The Hardkiss. Для важного события Юлия Санина выбрала эффектный образ. Вместе с другими музыкантами коллектива она предстала перед камерой в джинсовом костюме с пятнистым принтом и с яркой прической.

Одна из самых популярных украинских групп встретилась со сторонниками в Киеве. Такая встреча была посвящена открытию звезды на одной из площадей Киева, где уже есть звезды для многих украинских артистов.

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Стильный look Юлии Саниной

Исполнительница предстала перед фанатами в оригинальном наряде. Для торжественного дня она выбрала джинсовый костюм черного цвета с белым пятнистым принтом, который был похож на звездное небо. Костюм состоял из брюк и жилетки, под которую Санина надела сетчатую черную кофту с розово-белым принтом в виде молнии.

Look звезда соединила с белыми кедами. Волосы она уложила ровно и некоторые пряди заплела в косички, добавив чуточку накладных розовых волос. На лице Юлия сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах. Довершили образ многочисленные украшения: кольца, серьги, браслеты.

Горячий день! Открытие звезды The Hardkiss на "Площади звезд" в Киеве! И встреча с вами, друзья!

– поделилась Санина под фото.

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