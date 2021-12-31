Юлия Санина приехала во Львов с мужем и сыном: как проводит время звездная семья

В новогодне-рождественский сезон все больше звезд наведывается на Западную Украину. Юлия Санина с семьей выбрала Львов. С мужем и сыном она устроила прогулку по дождливому городу.

Звездная семья остановилась в 5-звездочном отеле с видом на университет имени Ивана Франко. Завтракать они отправились в уютную кофейню на площади Рынок. 6-летнему сыну Юлию Санина заказала фирменные сырники, а сама попробовала авокадо с хумусом.

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Позже лидер The Hardkiss прогулялась по дождливому Львову с мужем Валом (настоящее имя – Валерий Бебко) и друзьями из команды. Вероятно, на Западную Украину они приехала по работе, на новогодний корпоратив, а накануне решили насладиться колоритным городом.

Похоже, Львов покорил Юлию Санину, ведь серию семейных фото она подписала "Lviv" с эмоджи красного сердца.

Фото Юлии Саниной из Львова

Юлия Санина с сыном за завтраком во Львове / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss

Сын Юлии Саниной за завтраком во Львове / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss

Юлия Санина с сыном и мужем во Львове / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss

Юлия Санина с командой во Львове / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss