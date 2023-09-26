"Видно, что улыбка папина": Юлия Санина умилила сеть редкими фото с родителями

Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала фото с родителями. Редкие фотографии тронули пользователей сети.

Исполнительница и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина на личной странице поделилась новыми фотографиями. Она порадовала фанов кадрами из редкой фотосессии.

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Юлия Санина показала фото с родителями

Юлия Санина снялась в фотосессии вместе со своими родителями. Они позировали среди поля, усевшись на траву. Каждый подобрал для съемок атмосферный образ. Исполнительница выбрала длинное бежевое платье, ее отец – белую рубашку и карамельные штаны. Мама певицы позировала в пудровой блузке и брюках.

Фотографируйте больше своих родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды,

– поделилась исполнительница.

Звезда передала слова фотографа – он рассказал артистке, что во время полномасштабного вторжения люди стали чаще фотографироваться. Они хотят больше светлых, романтичных, семейных снимков.

"Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь", – отметила Санина.

Юлия Санина с родителями / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Также она показала фото самих родителей, нежно смотревших друг на друга в лесу.



Родители Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Семейные фотографии с участием исполнительницы умиляли сеть. Поклонники делятся своими впечатлениями от фото и сравнивают отца Юлии с голливудским актером.

"Какие вы красивые", – написала Джамала.

"Какие хорошие родители! И ты", – сделала комплимент KOLA.

"Ваш папа голливудский актер?";

"У Вас очень красивые родители";

"Сразу видно, что улыбка папина";

"Сынок ваш на бабушку похож, а вы на папу очень";

"Такие красивые вы! А фото родителей просто невероятно, словно из фильма".