"Видно, что улыбка папина": Юлия Санина умилила сеть редкими фото с родителями

26 сентября 2023, 17:13
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Юлия Санина

Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала фото с родителями. Редкие фотографии тронули пользователей сети.

Исполнительница и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина на личной странице поделилась новыми фотографиями. Она порадовала фанов кадрами из редкой фотосессии.

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Юлия Санина показала фото с родителями

Юлия Санина снялась в фотосессии вместе со своими родителями. Они позировали среди поля, усевшись на траву. Каждый подобрал для съемок атмосферный образ. Исполнительница выбрала длинное бежевое платье, ее отец – белую рубашку и карамельные штаны. Мама певицы позировала в пудровой блузке и брюках.

Фотографируйте больше своих родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды,
– поделилась исполнительница.

Звезда передала слова фотографа – он рассказал артистке, что во время полномасштабного вторжения люди стали чаще фотографироваться. Они хотят больше светлых, романтичных, семейных снимков.

"Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь", – отметила Санина.

Юлия Санина с родителями / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Также она показала фото самих родителей, нежно смотревших друг на друга в лесу.


Родители Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Семейные фотографии с участием исполнительницы умиляли сеть. Поклонники делятся своими впечатлениями от фото и сравнивают отца Юлии с голливудским актером.

  • "Какие вы красивые", – написала Джамала.
  • "Какие хорошие родители! И ты", – сделала комплимент KOLA.
  • "Ваш папа голливудский актер?";
  • "У Вас очень красивые родители";
  • "Сразу видно, что улыбка папина";
  • "Сынок ваш на бабушку похож, а вы на папу очень";
  • "Такие красивые вы! А фото родителей просто невероятно, словно из фильма".

Интересно, что отец Юлии Саниной – хороший музыкант – он умеет играть на гитаре и барабанах. Ранее фронтвумен The Hardkiss рассказывала, как в начале существования группы ее отец участвовал в выступлениях. Пока коллективу не удавалось найти удачную кандидатуру на место барабанщика, отец Юлии заменял его под таинственной маской. Потому об этом никто не знал.
Автор: Марія Касій