Юлия Санина с мужем и сыном снялись в невероятной семейной фотосессии
Источник:инстаграм The Hardkiss
Украинская певица Юлия Санина из группы The Hardkiss приняла участие в трогательной фотосессии, где позировала вместе с мужем Валерием, сыном Даниилом и маленьким щенком. Съемка состоялась в поле, вероятно, на рассвете.
Трогательную фотосессию семья Юлии Саниной и их фотограф Владлен Лысенко опубликовали в Международный день дружбы, с чем и поздравила своих поклонников артистка. Снимки мгновенно завоевали любовь и восхищение в сети, а звездные коллеги, такие как Маша Ефросинина, Валентина Хамайко и другие поделились приятными комментариями.
Читайте также "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота беременна первенцем: пикантное фотопризнание
"Наша нежность", – лаконично подписала фото Юлия Санина.
На снимках семья одета в стильный family look в пастельных тонах. Больше всего настроения фотографиям добавил сын Даниил и миловидный щенок, которого мальчик не выпускал из рук.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
- "Это нереально красиво!!!", – Маша Ефросинина;
- "Как же это чувственно... До мурашек по телу", – Валентина Хамайко;
- "Фотограф – невероятно талантлив. Ваша любовь и нежность выходят за пределы Вселенной";
- "Какие красивые и чувственные фото";
- "Какая красивая фотосессия. Даниилу так красиво с такой стрижкой, и этот костюмчик!";
- "Ваууу, как мило";
- "Безумно красиво и нежно";
- "Так красиво и нежно".
Что известно о семье Юлии Саниной?
Пара Юлии и Валерия познакомилась в 2009 году, когда певица работала тогда еще журналистом и брала интервью у молодого исполнителя.
Через 2 года отношений они поженились. В 2015 году у них родился сын Даниил.
Ранее Санина признавалась, что через год после рождения первенца у них с мужем были сложные отношения – все было даже на грани развода. Но супругам удалось наладить отношения и стать еще более крепкой семьей.