Хочет снова вернуться на сцену: известная певица поразила судей на шоу "Голос країни-13"

На "Голос країни" в Польше пришла украинская певица Юлия Белей, когда-то являвшаяся участницей популярной группы Mirami. Сейчас артистка живет за границей и мечтает возвратиться на большую сцену.

Юлия несколько лет назад покинула группу Mirami. Теперь девушка хочет выступать сольно, потому и пришла на шоу "Голос країни-13".

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Белей сейчас живет в Польше, где организует благотворительные концерты по поддержке Украины. Они уже провели два концерта, на которых собрали по 15 миллионов долларов.

Певица мечтает снова вернуться на большую сцену. В шоу "Голос країни" она исполнила польскую песню, чем покорила двух тренеров – Ивана Клименко и Надю Дорофееву.

Юлия Белей на "Голосе країни-13" – Mamo tyś płakała: видео

В конце концов Юлия Белей избрала продюсера Клименко. Он будет ее наставником на "Голосе страны-13".

Кто еще попал в команду Ивана Клименко

Корченова Анна – девушка исполняет музыку в фольклорном стиле.

Дуэт NaYada – родные сестры Диана и Кристина во время написания песен используют украинский фольклор, который сочетают с современным звучанием.

Вероника Коваленко – когда-то она когда-то участвовала в детском "Голосе страны" и теперь покоряет зрителей своим пением.

Александра Ройко – 21-летняя девушка родом из города Луцк, но сейчас проживает в Кракове. У нее уникальный голос, поражающий слушателей.

Ольга Щербак – на шоу 17-летняя девушка покорила чувствительным исполнением композиции "Люди" от MamaRika и KOLA.

Анастасия Чабан - фольклористка на "слепых прослушиваниях" исполнила песню Нади Дорофеевой "Вотсап".

Андрей Засек – мужчина занимается логистикой, но увлекается музыкой и имеет отличный тембр голоса.

Елизавета Шафорост – 18-летняя девушка удивила исполнением хита Nothing breaks like a heart на шоу.

Александра Погуляй – 27-летняя девушка является стейдж-директором проекта. Она поразила судей своим голосом.



Команда Ивана Клименко на "Голосе страны" / Фото из соцсетей шоу