Ему больно за каждого ребенка, – муж Карпы о Хливнюке и других звездах шоубиза, которые в ВСУ

Муж Натальи Карпы Евгений Терехов служит в Киеве. Он часто встречает людей из шоу-бизнеса, а с Андреем Хливнюком даже вместе ездит в нужные точки.

Муж Натальи Карпы Евгений Терехов служит в украинской армии как ветеран АТО. В Киеве он часто встречает украинские звезды, а с некоторыми тесно общается.

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Евгений Терехов о собратьях по шоу-бизнесу

"Титановый Джексон" первым делом рассказал об Андрее Хливнюке, лидере "Бумбокса". Он признался, что артист болезненно воспринимает все, за чем наблюдает. В то же время музыкант готов идти на любую работу и ехать в самые горячие точки.

У нашего биг-бэнда фронта новый позывной – Джек и Буб. Джексон и Бумбокс. Мы вдвоем ездим, это человек, у которого есть очень многому поучиться. Он очень искренний, очень сильный патриот, и я вижу, насколько больно ему за каждого ребенка, он скрывает то максимально, как мужчина держится, но бьет все-таки,

– поделился Терехов.

Также мужчина рассказал о других знаменитостях, с которыми виделся и работал за время войны.

"Тарас Тополь, кум, который тоже воюет в первые дни, я приезжал к нему, при мне были снайперы и мы приезжали на помощь, потому что там, где он был, обстреливались и заходили ДРГ. Ярмак, Саша Пикалов, Кошевой очень много помогает. И они из Киева никуда не уехали, не покинули", – отметил Евгений Терехов.

Полное интервью Евгения Терехова: смотрите видео

, муж Наталки Карпы также встречался с Ахтемом Сеитаблаевым , так же обороняющим столицу.

Интересно, что недавно Евгений Терехов показал видео, как ездил с Андреем Хливнюком по освобожденным городам.