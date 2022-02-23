Эту власть я не выбирал, – Юрий Дудь осудил действия России и поддержал Украину

Против скандального решения Путина о признании боевиков на Донбассе выступает весь цивилизованный мир. Популярный российский журналист Юрий Дудь заявил, что ему стыдно за свою страну и поддержал украинцев.

Мир пытается сражаться с российской агрессией. Против главы государства-оккупанта стали выступать известные россияне. Среди первых – журналист, интервью которого просматривают миллионы украинцев, Юрий Дудь.

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Юрий Дудь выступил против русско-украинской войны

После признания Путиным боевиков на Донбассе Юрий рассказал, как недавно побывал в Норвегии. Поездка была короткой, но запомнилась надолго. Там люди, когда-то получившие очень невыгодную для комфортного проживания местность, смогли обустроить ее так, что даже село из 10 домов излучает благодать. И есть много причин, почему норвежцы, имея нефть и газ, живут в уюте и комфорте, а россияне, имея то же самое, часто страдают от нищеты. И одна из этих причин – Путин.

Император, увлекшийся историей. Свита с ампутированными мыслями и волей. Пропагандистский эскорт, так сложно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Да и решения, которые вся эта "тусовка" принимает. Решение не о том, чтобы конвертировать природные ресурсы на благоустройство Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы обогащаться самим и дольше оставаться в управлении этих ресурсов.

– написал Юрий в сообщении.

Журналист подчеркнул, что нынешнюю российскую власть он не выбирал и ее имперские взгляды не поддерживает. Весной 2021 года Дудь брал интервью у Михалича из петербургской группы Animal Джаz. Тогда поинтересовался у него, как относится к конфликту между Россией и Украиной, на что музыкант ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины. Вот эти все "зеленые человечки", вот все эти вторжения со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я как будто бы непосредственно не ответственен за эти действия".

Этот ответ очень близок к тому, что я чувствую сейчас. Я вырос в России, Россия – моя Родина, а я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украина, родина родных и дома друзей, выражают максимальную поддержку в эти дни. России, Украине, миру – мир,

– подчеркнул Дудь.

Юрий Дудь поддержал Украину / Фото с инстаграма журналиста

Мировые звезды поддерживают Украину

Голливудская актриса Кэтрин Винник на личной странице в инстаграме, за которой следит 5,6-миллионная аудитория пользователей сети, опубликовала сине-желтое украинское знамя и государственный гимн.

Американская реперка Cardi B отметила, что не становится ни на сторону НАТО, ни на сторону России, а поддерживает граждан, не желающих ни войны, ни кризиса, ни военного вторжения.

Американская певица Шер поддержала Украину и призвала противостоять Путину, поскольку это "деспот, уничтожающий героев".

! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Юрия Дудя:

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: "Пап, ну а ты-то тогда чего?" – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: "Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?", – он ответил: "Жесть. Трагедия. И чувство вины. Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи".

Этот ответ очень близок к тому, что я чувствую сейчас. Я вырос в России, Россия – моя Родина, а я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украина, родина родных и дома друзей, выражают максимальную поддержку в эти дни. России, Украине, миру – мир.