В этом году Евровидение должно быть об Украине – представительница Литвы о войне и выступлении на конкурсе

Моника Любинайте, которая больше известна как Моника Лю, в этом году представит Литву на 66 песенном конкурсе Евровидение в Турине. Певица активно поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и не боится говорить о ней по всей Европе.

На песенном конкурсе в Италии Моника Лю будет петь на родном языке. Впервые за последние 22 года на сцене Евровидения будет звучать литовский язык.

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В настоящее время Моника в Турине. Здесь у нее проходят репетиции и активная подготовка к конкурсу, однако она без колебаний согласилась на разговор в рамках проекта "Интервью24". Певица рассказала о том, как она и ее друзья помогают Украине, как она оценивает шансы нашей страны на победу в конкурсе, почему решила петь на родном языке на Евровидении и обратилась к украинцам.

Чем будет удивлять Литва на Евровидении

Сейчас подготовка к Евровидению в разгаре. 30 апреля вы впервые провели репетицию на сцене в Турине? Какие ваши впечатления и эмоции?

Я была немного в шоке. Я никогда не была на такой большой сцене. Скорее, не была на такой сцене, на которой я бы представляла Литву. Первые мои мысли были: "Боже, сцена такая огромная, а я такая маленькая".

Тем не менее, я чувствую, что приехала сюда работать. Есть еще много вещей, которые мы планируем изменить ко второй репетиции.

Что вы собираетесь изменить в своем выступлении. Платье, эффекты?

Платье я точно не могу изменить. Оно очень красивое. Я как дуэт со своим платьем. Это как мы вдвоем на сцене. Оно мне очень помогает.



Моника Лю на сцене Евровидения в Турине / Фото EBU

Мы изменим некоторые ракурсы камеры, потому что не видим некоторых изображений, сделанных нами. Изменим несколько цветов. Нам нужно изменить множество деталей, чтобы мы могли получить весь эффект, который мы хотели. Я хочу, чтобы это выступление было интимным и было похожим на сон.

Литовский язык – древний, поэтому должен звучать на Евровидении

В прошлом году в пятерку лучших на Евровидении вошли 4 песни на родных языках, представлявших Италию, Францию, Швейцарию и Украину. Повлияло ли это как-то на ваше решение петь в этом году на Евровидении на литовском языке?

Это мой аргумент для людей, особенно для литовцев, говорящих: "Ой, никто не поймет, о чем ты поешь". До сих пор, сколько бы я ни путешествовала по миру, люди вокруг думали, что мы в Литве разговариваем на русском языке. Но это не так! У нас свой язык, свой алфавит. Меня очень раздражало, когда люди так считали.

На Евровидении 2021 года победу одержала группа Måneskin, которая пела на итальянском языке. 2-е и 3-е место заняли Франция и Швейцария, исполнившие песни на французском, а 5-е место заняла группа Go_A с песней SHUM, которая звучала полностью на украинском языке.

Еще где-то 10 лет назад, когда я была в США, все думали, что мы разговариваем на русском языке, на что мы, литовцы, говорили, что нет, потому что мы разговариваем на литовском языке, который является одним из старейших языков Европы.

И действительно, наш язык старый. Но иногда и сами литовцы стесняются, потому и говорят, что "никто не поймет, о чем я пою". Однако музыка – первый язык, потом уже идут слова. Я всегда объясняю, о чем я пою.

Моя миссия в этом году – фактически вернуть литовский язык, потому что он звучит круто, и люди должны знать, что этот язык есть, особенно в контексте войны, которая продолжается в Украине.

Sentimentai – песня, с которой Моника Лю представляет Литву на Евровидении 2022: смотрите видео

"Слава Украине" звучало по Европе

На вечеринках перед Евровидением в Амстердаме и Тель-Авиве вы восклицали "Слава Украине" перед своим выступлением или после него. Как у вас возникла такая мысль? Что вас на это натолкнуло?

Я даже и не думала об этом, потому что как может быть иначе? В Литве все мои друзья невероятные активисты. Мы поддерживаем Украину с первого дня войны, это уже как наша работа.

Такие мероприятия, как вечеринки перед Евровидением – это большая платформа, на которой можно напоминать всем о том, что идет война.

Каждый год перед Евровидением в разных странах проходят традиционные вечеринки, куда приглашают участников конкурса в текущем году и артистов, представлявших свои страны в прошлые годы. Ежегодно такие мероприятия проходят в Великобритании, Нидерландах, Испании и Израиле. Интересно, что до прошлого года такую же вечеринку организовывали в Москве, однако она была одной из самых непопулярных.

Поскольку у меня было всего 3 минуты на сцене, чтобы выступить, я должна была использовать это время не только для того, чтобы спеть.

Мы каждый день работаем для поддержки Украины. Когда я была в промо-туре перед конкурсом, я должна была говорить о происходящем, ведь война – это ужасно.

Я считаю, что Евровидение в этом году должно быть об Украине. Хотя были люди, которые говорили о ваших представителях на конкурсе (Kalush Orchestra – 24 канал): "У них там война, а они на Евровидении", на что я отвечала: "Путин хотел бы, чтобы они сидели где-нибудь под землей, но этого не произойдет"!

Если это поможет Украине выиграть войну, то Украина должна победить на Евровидении. Продуктивность Kalush Orchestra очень сильна. Накануне я видела репетицию. Это очень сильно, энергично и аутентично. Это круто!

Я знаю, что у вас была встреча с Kalush Orchestra. Какие у вас впечатления после этого?

Мы встречались несколько раз. Самым чувственным был момент, когда мы с одним из участников группы пели песню "Калина", которую я выучила.

Я показала им видео, снятое моими друзьями в Литве. Сотни людей пели эту песню. Их это очень тронуло. Это был еще один особый момент – объединение песней.



Моника Лю и Kalush Orchestra / Фото из инстаграмма певицы

Как в Литве поддерживают Украину

Вы достаточно активно поддерживаете Украину на своих выступлениях, своей деятельностью. Можете ли рассказать, что уже удалось сделать?

В первую очередь все литовцы поддерживают Украину финансово. Я считаю, что это очень важно. У нас открыто много организаций. Одна из таких это Blue/Yellow, которая работает у нас еще с 2014 года. К примеру, за неделю эта организация собрала более миллиона евро.

Кроме того, мы используем все платформы для того, чтобы рассказывать о войне, демонстрировать жестокие кадры из Бучи, делать все, чтобы люди знали правду. Мы каждый день публикуем информацию о войне в Украине.

Еще одно важное дело – бороться с пропагандой. Мы со своими подругами создали профиль в Tinder. Поставили туда красивое фото, чтобы привлечь больше внимания. В описании написала "Путин начал войну в Украине" и выбрали геолокацию Москва, чтобы заинтересовавшиеся анкетой зашли и видели описание.



Вот такую анкету создала Моника для россиян в Tinder / Фото из инстаграмма певицы

И мы получали ужасающие сообщения. Одни писали: "Да, мы это знаем", а другие – "Мы тоже приедем в вашу страну и оккупируем ее".

Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк

Мои друзья Неринга Рекашюте и чемпионка мира по плаванию Рута Мейлутите у посольства России в Литве выкрасили озеро в красный цвет. Мейлитуте плавала там. Видео получилось отличным и оно появилось на международных платформах. Созданием художественных проектов тоже можно привлечь внимание к происходящему.

"Красное озеро" у российского посольства в Литве: смотрите видео

Мы продолжаем распространять информацию о происходящем об этом геноциде, ведь это ужасно. Мы действительно сочувствуем… У нас эта рана тоже еще не залечена, потому что мы тоже в свое время были под оккупацией (советской оккупацией – 24 канал).

Многие мои друзья создают организации для помощи, везут гуманитарные грузы, открывают пункты сбора пищи и одежды. Я, например, отдала в такой пункт свою одежду, деньги и привезла лекарство.

Обращение Моники Лю к украинцам

Что бы вы хотели сейчас сказать своим украинским фанатам и вообще всем украинцам в это действительно сложное время?

Знаете, сложно подбирать слова… Просто знайте, что мы поддерживаем и любим вас. Мы с вами. Просто будьте сильными. Мы приедем и поможем вам восстановить все, что разрушено.

Гордитесь своими представителями на Евровидении в этом году – Kalush Orchestra невероятны и прекрасно представят вашу страну. У меня мурашки от их песни.

Будьте сильны. Надеюсь, вы ощущаете нашу поддержку. Мы приедем в Украину и поможем восстановить города. Посылаю вам много любви.

Imagine – гимн мира в исполнении Моники Лю: смотрите видео

Моника Лю выступит в первом полуфинале Евровидения 10 мая. К слову, тогда будут выступать и представители Украины, поэтому мы сможем голосовать. Представительница Литвы выступит под номером 3.