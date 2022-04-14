Это жалкие создания, – Злата Огневич об известных россиянах, которые молчат о войне

Певица Злата Огневич эмоционально высказалась об известных россиянах, продолжающих молчать о войне в Украине. Артистка назвала их "жалкими созданиями, в которых не осталось внутри ничего из человеческих ценностей".

Многие российские звезды замалчивают войну в Украине или поддерживают путинский режим. Украинские знаменитости долгое время обращались к россиянам, однако теперь подчеркивают, что это бессмысленно.

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Злата Огневич о россиянах, молчащих о войне

Огневич призналась, что с друзьями из России не общается со времен Майдана: "Мы с разных планет. Я никогда не считала их нашими "братьями". Уродливая жалкая оболочка. Жалкие люди".

Также она сообщила, что никто из российских артистов, с которыми встречался на разных конкурсах, не написал ей. Они все молчат, будто этой войны не существует.

Это жалкие создания, в которых не осталось внутри ничего из человеческих ценностей. В Украине убивают детей, насилуют женщин – это не политика, а геноцид. И об этом нельзя молчать. Больно, конечно, до последнего надеешься, что человек заговорит. Я никогда не была у России с концертами, и мне даже было бы неприятно перед ними выступать. В России мир не заканчивается, это Россия заканчивается,

– эмоционально выразилась Злата.

Однако ее приятно удивил Макс Барских, долго строивший карьеру в России, а после полномасштабного вторжения разорвал все контракты с российскими компаниями и запретил использовать свою музыку на территории страны-террористки. Теперь артист взял оружие в руки, чтобы защищать родную землю: "Я уважаю его за это и поддерживаю".

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