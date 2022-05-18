Это самое ценное, – Камалия призналась, на какой подарок ее муж потратил более миллиона евро

В среду, 18 мая, Камалия отмечает свой день рождения, ей исполняется 45 лет. Однако громкое празднование звезда не планирует. Более того, не принимает даже подарки от мужа-миллионера. Вместо дорогих презентов она попросила Захура помочь украинским беженцам.

Певица Камалия, как и множество украинских звезд, занялась волонтерством. Она собирает гуманитарную помощь и деньги на благотворительных концертах за границей. В то время кака ее муж-миллиардер Захур может позволить себе выделить миллион евро украинцам, оказавшимся в затруднительном положении. Этот жест доброты он приурочил к юбилею любимой, передает пресс-служба артистки.

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Куда муж Камалии потратил более миллиона евро

Подарком от моего мужа на мой день рождения стало самое ценное! Более миллиона евро мы потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей,

– похвасталась Камалия.

Сам Захур гордится женой, которая вместо того, чтобы сидеть в Лондоне, активно волонтерит – дает концерты в разных странах мира, собирает деньги для ВСУ, посещает беженцев, отправляет в Украину гуманитарную помощь.

"У меня более семи тысяч сюрпризов и положительных причин любить Камалию. Она настоящая патриотка, которая хочет, чтобы ее страна победила в этой войне. Камалия могла бы наслаждаться жизнью и спокойно пребывать в Лондоне, но она никогда не поставит свое удовольствие перед своими обязанностями", – отмечает миллиардер.

Интересно, что пока семья Камалии жертвует более миллиона евро на жилье для беженцев, с днем рождения певицу поздравляют звездные друзья, волонтеры, врачи:

Павел Зибров: "Камалия, ты была и являешься настоящей украинкой, ты всегда на передовой";

"Камалия, ты была и являешься настоящей украинкой, ты всегда на передовой"; Наталья Могилевская: "Ты мой самый добрый и душевный человек, поздравляю";

"Ты мой самый добрый и душевный человек, поздравляю"; Ольга Сумская: "За что я люблю Камалию… Она олицетворяет в себе ум, красоту и невероятную силу, которая помогла ей стать такой потрясающей женщиной, мамой, любимой артисткой и певицей";

"За что я люблю Камалию… Она олицетворяет в себе ум, красоту и невероятную силу, которая помогла ей стать такой потрясающей женщиной, мамой, любимой артисткой и певицей"; Виктор Павлик: "Искрение поздравляю тебя с днем рождения! Божьего благословения тебе и твоей семье – твоим прекрасным детям, твоей прекрасной маме, твоему прекрасному мужу".

Друзья поздравляют Камалию с днем рождения: смотрите видео онлайн