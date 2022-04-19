Это ракетный терроризм, – Святослав Вакарчук был во Львове в день обстрелов

Музыкант Святослав Вакарчук 18 апреля находился в родном Львове. Именно в этот день в город прилетели российские ракеты, унесшие жизни гражданских людей. Святослав подчеркнул, что это не военная операция, а ракетный терроризм.

Каждый день россияне обстреливают украинские города. Они начинают звереть, понимая, что проигрывают. И поэтому гибнут наши военные и мирные люди. 18 апреля ракеты прилетели во Львов.

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Святослав Вакарчук прокомментировал обстрел Львова

Артист после обстрела снял видео в родном городе. Мрачная погода передала всю ту грусть, которая есть у украинцев сейчас.

Я в своем родном Львове. Позади играют дети. Казалось бы, чудесный весенний день. Но день не замечательный, потому что утром во Львов прилетели ракеты. Есть жертвы. Та же история произошла вчера в Харькове. Такая же история происходит каждый день в разных селах и городах Украины. Это не военная операция. Это ракетный терроризм,

– подчеркнул музыкант.

Российские орки стремятся запугать гражданское население. Полагают, что они могут сделать это обстрелами. Но на самом деле они только сплачивают украинцев: "И вместе с ВСУ мы сделаем все, чтобы выгнать врага с нашей земли как можно скорее. Те, кто совершает эти преступления, обязательно будут отвечать. И наказание придет скоро".

Святослав Вакарчук об обстреле Львова: смотрите видео онлайн

В комментариях поклонники поддерживают лидера "Океану Ельзи".