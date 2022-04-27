Это просто клоуны, – Позитив о мужчинах, которые во время войны пытаются уехать из Украины

Певец Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) во время войны остается в Украине. Он даже не рассматривает вариант выезда за границу. Отмечает, что и здесь есть, что делать.

Как только Россия начала полномасштабную войну, Позитив решил, что остается в Украине. Он даже не думал узнавать, как и куда можно уехать.

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Что Позитив думает о мужчинах, пытающихся уехать

Артист подчеркнул, что не будет уезжать из страны и никому не советует делать это. Еще в начале войны понял, что будет оставаться в Украине, несмотря на ситуацию.

Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно. Родственники Софии Ротару пытались уехать. Есть много знакомых, которые на границе с Молдовой, то говорили: "Есть много разных историй о ваших артистах",

– рассказал Алексей.

Сейчас мужчина помогает украинским военным. Также он поддерживает тех, кто вынужденно покинул родительские дома, переехал на запад Украины. Недавно мужчина организовывал концерт для детей из зоны боевых действий, временно проживающих во Львове.

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Отметим, многие известные мужчины, ранее выступавшие на концертах, играли в театре и кино, сейчас взяли оружие в руки. Актеры, артисты, режиссер, ведущие и другие вступают в территорильную оборону и вооруженные силы Украины. Кто из знаменитостей встал на защиту государства – узнайте по ссылке.