"Это произошло впервые за 20-летнюю карьеру на радио": Слава Демин – о курьезе в прямом эфире

За кулисами шоу Нового канала "Кто сверху?" ведущий "Люкс ФМ" Слава Демин вспомнил, как забыл выключить микрофон и бурно обсуждал личное. Но это, к счастью, не услышали слушатели.

Известный украинский радиоведущий Слава Демин работает в эфире уже 20 лет. За свою карьеру он переживал разное. Например, пол года назад со Славой случилось то, чем он за кулисами шоу "Кто сверху?" (Новый канал) поделился с багрянцем на лице.

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По словам ведущего, он впервые случайно не выключил свой микрофон во время музыкальной паузы. Он говорит, что когда работаешь в прямом эфире на радио и сидишь за пультом, все движения становятся автоматическими. И когда он двумя пальцами выключал два микрофона, то с одним из них – промахнулся. Он выключил лишь микрофон своей коллеги Тани, а свой – нет.

Поскольку у нас пауза, то мы, по привычке, начали бурно, вкусно, с нецензурной лексикой что-то обсуждать. И вот в определенный момент я понял, что мы не слышим музыку из колонок. А у нас всегда при выключении микрофонов включается звук на всю студию. Тут до меня дошло…

– признался Демин.



Слава Демин в шоу "Кто сверху?"/Фото пресс-службы "Нового канала"

Что интересно, когда он осознал, что происходит, то не выключил свой микрофон, а просто закрыл рот рукой и сидел шокированный 20 секунд.

"К счастью, радийные микрофоны ловят звуки, только когда ты говоришь четко в них и очень близко, поэтому нашего разговора не было слышно сквозь музыку. Мы переслушали запись эфира и успокоились. Но эту ситуацию, которая произошла на двадцатом году моей карьеры, я запомнил навсегда", – добавил телеведущий "Люкс ФМ".



Слава Демин с Тиной Кароль в студии "Люкс ФМ" / Фото из инстаграма радио