"Это очень подняло боевой дух": как Александр Педан с командой переработал песню Бабкина "Я солдат"
Украинский ведущий Александр Педан активно сражается на информационном фронте. Он рассказал, что переработал песню Бабкина.
Украинский телеведущий Александр Педан рассказал, что во время войны занимается информационным фронтом, сообщает пресс-служба "Нового канала". Он пытается донести до россиян правду.
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Александр Педан об информационном фронте
С первого дня войны ведущий и общественный деятель Александр Педан превратил свою страницу в инстаграме в источник полезной информации. Затем он решил вступить в войну в той сфере, где является профессионалом.
Я решил сосредоточиться на инфофронте. В Хмельницком на пятый день войны нашел информационный штаб. Туда съехались медийщики со всей Украины. Там и режиссеры были, и продюсеры, и монтажеры. Мы создавали ролики, далее отдавали команде, которая их распространяла,
– рассказал ведущий.
"На Россию, в частности, сделали около 300 видео, чтобы вы понимали. Голова кипела. Была даже ситуация, когда один из российских губернаторов выставил наш ролик и сказал, что мы преступники, украинские боты, украинская инфоармия, которая давит на Россию. А мы этим только гордились", – добавил он.
Команда Александра Педана / Фото прессслужбы
Команда, в которую вошел Александр Педан, создавала видеоконтент в трех направлениях: на российскую аудиторию, чтобы донести им правду, на западные СМИ, чтобы осветить ситуацию в стране и на украинскую аудиторию, чтобы поддержать ВСУ и мирных жителей. Также они связывались с украинскими артистами. Придумывали новые тексты (каверы) на песни, помогали монтировать ролики и клипы для соцсетей. В частности, именно они занялись переработкой песни Сергея Бабкина "Я солдат".
"Мы переделали песню Сергея Бабкина "Я солдат". Я ему лично скинул и предложил записать, сделать клип. А он мне: "Саня, супер! Классно! Я только за!". Он тогда был в Кропивницком, нашел, где записать, успел это сделать и уехать, потому что там начали бомбить. Мы ему смонтировали клип, опубликовали, и это очень подняло боевых дух!" – заметил Александр.