Это не связано с войной, – Ирина Горова рассказала, почему перешла на украинский язык

Продюсер Ирина Горова долгое время была русскоязычной. Однако за месяц до начала войны она решила перейти на украинский. Тогда это сделали ее коллеги в офисе.

Во время войны многие отказались от русского языка и перешли на украинский. Вопрос языка в обществе всегда был актуален и сейчас он имеет особое значение.

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Ирина Горова о переходе на украинский язык

Музыкальная продюсер рассказала, что переходить на украинский начала еще за месяц до войны. Уже было несколько публичных выступлений на родном языке. Ирина сделала это по собственному желанию, а не потому, что кто-то ей сказал, что так нужно. Теперь в ее быту, работе властвует только украинский.

Украинский я изучала в школе, когда работала в банке, то все документы вела на украинском. В то время многие люди общались по-русски и я, не знаю почему, перешла на нее. Но где-то за месяц до начала полномасштабной войны в офисе, в обиходе мы начали переходить на украинский. Это не было связано с войной, потому что мы не верили в это,

– поделилась Горова.

Два месяца продюсер МОЗGI жила за границей. Там она также общалась только на украинском: "Когда меня спрашивали: "На каком языке вы общаетесь: английский, венгерский или русский?", то я ответила: "На украинском". Тогда мне предлагали разговаривать на английском, потому что украинский за границей мало кто знает".

Ирина отмечает, что объединение и любовь ко всему родному – это очень круто. Плохо, что именно война стала причиной единства, перехода на украинский язык.

Ведущий Слава Демин поинтересовался у Ирины, верит ли она в то, что русский язык в Украине стал причиной того, что Путин начал войну. Якобы, если бы все разговаривали по-украински, то не было бы войны.

Думаю, он придумал бы что-нибудь другое. Не язык нас разделил, но это тот вопрос, в который можно было ударить,

– подчеркнула продюсер.

Интервью Ирины Горовой: смотрите видео онлайн