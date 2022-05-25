Это не пиар, – Эктор Хименес-Браво начал военную подготовку и рассказал, будет ли поступать в ВСУ

Эктор Хименес-Браво, родом из Колумбии, сейчас живет в Киеве. Он неоднократно отмечал, что Украина – его второй дом, который он не покинет. Чтобы уметь защищаться, мужчина отправился на тренировку по военному делу.

Эктор Хименес-Браво уже гражданин Украины. Он является бизнесменом, лидером мнений, проживает в частном доме в Ирпене. Этот город, находившийся в оккупации, и повару, стал страшно за свою жизнь и жизнь родных, когда он вообразил, что 24 февраля мог быть дома.

Смотрите также "Выпьем, когда вернусь": лидер "Бумбокса" Андрей Хливнюк поехал на Восток

Эктор Хименес-Браво учится военному делу

В Украину повар из Колумбии приехал 13 лет назад. Тогда он влюбился в наше государство, людей, менталитет. Поэтому в очень сложное время войны он не уезжает из Украины, но и не осуждает выехавших. Эктор подчеркнул, что каждый помогает, как может.

Чтобы уметь защищаться, мужчина начал обучение военному делу: "Считаю, если каждый в Украине пройдет такой курс, то Россия сюда больше не придет. Потому как можно зайти в страну, где половина населения могут убить при патрулировании или разгоне митингов? Орки конечно тупые, но не настолько".

Эктор признался, что ему грустно оттого, что кулинар и звезда телевидения вместо создания чего-нибудь прекрасного в 21 веке должны учиться военному делу.

Это не пиар. Я не планирую вступать в ВСУ или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий. Я не ношу с собой автомат и не снимаю видео "для галочки". Это моя жизнь, которую я хочу защитить. Транслирую вам свои мнения и позицию. Уверен, что каждый украинец должен задуматься об этом, поскольку орки могут вернуться в ваш дом. Тогда мы уже встретим их по-другому,

– поделился Эктор.

Кулинар добавил, что ВСУ защитят от ракет, а каждый украинец должен быть готов ко встрече с врагом во дворе своего дома.

"Мы не хотели этой войны. Я не хотел учиться стрелять. Наши люди не хотели хоронить своих близких во дворе под обстрелами. Поэтому мы должны сплотиться, а не жаловаться на власть. Нас – 40 миллионов, а руководства – несколько сотен. Ни одна страна, кроме США (наверное), не была бы готова к войне с Россией. Сколько бы денег мы не выделяли на армию, какая бы коррупция ни была в стране. Самое главное, что сейчас власть работает очень круто. Слава Украине! Слава всем Героям!", – подытожил Хименес-Браво.



Эктор Хименес-Браво с оружием / Фото из инстаграмма кулинара

Также кулинар опубликовал видео по обучению. Он показал, как вместе с другими мужчинами учился стрелять и владеть оружием.

Эктор Хименес-Браво учится стрелять: смотрите видео онлайн