Это мои люди, – Святослав Вакарчук об уличных музыкантах на "Голосе страны"

Во 2 выпуске 12 сезона "Голоса страны" на сцену вышел дуэт уличных музыкантов 2Tone. Ребята сразу покорили сердце Святослава Вакарчука, который захотел с ними поработать.

Участники дуэта развернули кресла сразу обоих звездных тренеров – Святослава Вакарчука и Оли Поляковой. Они спели популярный трек группы 5'nizza – "Солдат".

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Святослав Вакарчук о группе 2Tone

Иван и Богдан последними выступили во втором выпуске "Голоса страны-12". Обычно их можно услышать на улицах Киева, ведь именно уличная музыка и является источником их заработка. Ребята поют и в мороз, и в жару. За день могут заработать от 50 до 800 гривен.

Однако на уличной музыке 2Tone не собираются останавливаться. В будущем они планируют петь свои песни. Иван признался, что они хотят стать популярными, чтобы узнавали на улицах, а одноклассники удивлялись, чего они достигли.

Во время выступления музыкантов Вакарчук и Полякова не удержались и вышли на сцену, где спели вместе с ними. Много комплиментов коллектив услышал от Святослава.

Я не обещаю золотых гор. Если бы услышал вас, то не зависимо от "Голоса" предложил бы вам что-то спродюсировать. Мне так нравится тембр Ивана. Он уникален. А то, как вы поете вместе, делает вас уникальными в квадрате,

– прокомментировал Вакарчук.

Ребята посоветовались и решили продолжить путь на "Голосе страны" именно в команде Святослава Вакарчука.

2Tone на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн