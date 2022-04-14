"Это месячные?": стендапер Нурлан Сабуров низко отреагировал на перформанс украинки в США

Казахский комик, получивший широкую популярность в России благодаря выступлениям в жанре стендап, дал очередное выступление в США. Недавно на его концерте попросили признать Россию агрессором, но после неудачной попытки на чувство пыталась "пробить" украинка Юлия Косивчук.

Комик выступал 13 апреля на приватном концерте в Сан-Франциско, США. Однако и там его обнаружили украинцы. Из-за того, что мужчина замолчал войну России с Украиной от 24 февраля и по сей день, ему устроили вторую "диверсию" на концерте.

К слову У меня тоже есть свои страхи, – русский комик Сабуров боится говорить о войне

Художница из Украины Юлия Косивчук выбежала на сцену во время концерта в белом платье с красными пятнами, символизирующими кровь убитых украинок. Она призвала Нурлана "не молчать", но в ответ лишь услышала низкопробную шутку: "Извините, это месячные? Что происходит?". И весь зал взорвался смехом. По словам самой Юлии, всего несколько человек после этого вышли из зала, но все остальные продолжали слушать Нурлана.

Охранники удержали девушку на сцене и вывели ее из помещения, но за пределами концерта она вырывалась и просила вызвать полицию.

Потому что молчание – это преступление. Нет, отброс, это у меня не месячные, как ты неладно перднул своим ртом. Это я – Украина! И пока ты здесь зарабатываешь бабло, развлекая конченых рабов, я истекаю кровью! После того, как я так прорвалась на сцену, холопы продолжали ржать. Но обезьянка с тарелками в их мозгу бессмертна. Лишь несколько молодых людей вышли из зала,

– написала девушка в инстаграмме.

Она добавила, что Нурлан Сабуров живет в Москве и платит налоги. Он ничего не говорит о войне, потому что он как бы за мир. Стоимость билета на его концерт стоила 135, а зал был заполнен: "Сколько еще шаров они купят за эти деньги?! Молчание – это преступление! А то дерьмо из кричавшей толпы "ненавижу вас хохлов ёб..ых" и тыкал фак – мы тебя сняли и скоро сделаем известным".

Подписчики поддержали Юлию в ее смелом поступке и даже создали иллюстрацию на эту тему.



Иллюстрация перформанса на концерте Сабурова / Фото из инстаграмма Валерии Литвин