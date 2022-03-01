Это либо овцы, либо рабы, – Тарас Тополя эмоционально ответил, почему россияне боятся митингов

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас находится в терробороне Киева, дал интервью российскому изданию. Он эмоционально подчеркнул, что в России либо овцы, либо рабы, боящиеся диктатора.

Вокалист дал интервью запретному в России изданию "Настоящее время". Там рассказывают правдивые истории о событиях в Украине.

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Тарас Тополь о россиянах, которые не прислушиваются к обращениям украинцев

6 дней в Украине идет война, которую совсем необоснованно начала Россия. Все это время украинцы обращаются к россиянам, призывая их к митингам и антивоенным протестам. Не исключение и Тарас Тополя, который за эти дни неоднократно обращался на своих страницах в соцсетях на русском.

Сейчас в Украине несколько сотен пленных оккупантов, около 6 тысяч убитых. На сайте и телеграмм-канале "Ищи своих" есть большое количество информации о них. За три дня на него подписалось около полумиллиона человек.

"Я только что посмотрел видео, как один пленный звонит своей жене домой и говорит, что он в плену в Украине. Эта женщина в соплях плачет и просит, чтобы он был жив. Он рассказывает ей на видео, что здесь нет никаких фашистов, что оккупанты – это они, русские, что власть во главе с взбешенным Путином их обманывает, всю страну. А она в соплях ему отвечает: "Нет, это ты защищаешь свою Родину!". Вы понимаете, что там в голове, как там промыты мозги? Мы, конечно, стараемся достучаться до них на русском языке, но они сидят по своим квартирам, никуда не выходят", – эмоционально высказался Тополя.

Они как овцы. Это или овцы, или рабы! Боящиеся попасть в автозак, своим молчанием позволяют Гитлеру нового века, сошедшему с ума, уничтожать мирные города. Это грех. Если россияне не спохватятся, мы не простим это, мы уже не простили. Это будет месть на все будущие поколения,

– отметил Тарас.

Тарас Тополь о россиянах: смотрите видео онлайн

Ранее украинские звезды выступают с призывами к россиянам и белорусам. Они просят не отправлять детей на войну в Украину, потому что здесь их ждет смерть. Украинцы защищают собственные земли, а россияне, белорусы – оккупанты.

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