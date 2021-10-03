Это крик души, – Руслана призналась, что мечтает о детях

48-летняя певица Руслана 25 лет состоит в браке с мужем Александром Ксенофонтовым. Однако у супругов детей нет. На днях звезда впервые призналась, что мечтает стать мамой и намекнула на беременность.

Популярная украинская певица Руслана и ее муж Александр Ксенофонтов почти никогда не рассказывают о личной жизни. Но на днях звезда сделала неожиданное признание.

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Руслана призналась о заветной мечте

Знаменитость приняла участие в одном из популярных шоу, где перевоплотилась в Мавку. Сняв маску, певица намекнула на свою беременность.

Вы думали, что знаете меня, но вы не знали, что снимая маску, Мавка готовит свой секрет, свой сюрприз. У меня есть Лукаш, но он меня еще никогда в жизни не обидел. И именно его я так сильно полюбила, что самая заветная мечта Мавки – иметь ребенка. Это шоу дает возможность снять маску с сердца,

– заинтриговала Руслана.

Судьи проекта пожелали звезде воплотить в жизнь свою мечту, а кое-кто уже и поздравил с беременностью. Однако Руслана так и не призналась, действительно ли беременна.

В шоу "Сніданок. Вихідний" исполнительница прокомментировала свои слова. Она подчеркнула, что сделала такое признание не для пиара, ведь эта тема является очень интимной для нее.

Это не интрига, это крик души. Сейчас я хочу обратиться ко всем девушкам: нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Нельзя быть одинокими, нельзя никому не принадлежать, лишь звездам,

– заявила звезда.

Руслана добавила, что почти всегда всю энергию отдавала другим людям, поклонникам, работе, и не задумывалась о материнстве. Но действительно ли певица беременна – неизвестно.



Руслана с мужем / Фото из инстаграма Русланы

Брак Русланы