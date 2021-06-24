Это гениально, – Джиджи Хадид рассказала о первых успехах 9-месячной дочери

Молодая мама Джиджи Хадид стала лицом парфюмерной кампании бренда Polo Ralph Lauren. На днях она появилась на пресс-конференции, во время которой рассказала о 9-месячной дочери. Какими успехами Хаи гордится модель, узнавайте далее.

Если модельную карьеру Джиджи Хадид поставила на паузу ради дочери, то от рекламных кампаний отказываться не стала. Вместе с известными манекенщиками Лаки Блю Смитом, Фай Хадрой и актером Лука Саббатом она снялась для промо духов бренда Ralph Lauren. Звезд пригласили на пресс-конференцию, во время которой больше всего звучало в сторону молодой мамы.

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Так, модель, которая недавно очаровала сеть новыми фото с дочкой в ​​одинаковых купальниках, призналась, что искренне радуется всем успехам 9-месячной Хаи.

"Главное – это простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это лучшее, что это гениально", – поделилась Джиджи Хадид.

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