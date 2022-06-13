"Это был контракт": как сеть реагирует на разрыв Анны Богдан и Михаила Заливаки из "Холостяка-11"
Источник:инстаграмм Анны Богдан
Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан разошлись. Многие поклонники реалити-шоу не верят в то, что отношения пары были настоящими, а не сценарием.
Михаил Заливако и Анна Богдан были вместе больше года. Они путешествовали, снимались в романтических фотосессиях. Однако отношения не имеют счастливого продолжения. Девушка сообщила, что теперь она и Михаил не пара.
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"Все происходило по сценарию": как реагирует сеть
Пользователи сети активно комментируют публикацию Анны, где она сообщила о разрыве. Многие не верят, что чувства между Богдан и Заливакой были настоящими. Еще после финала, когда Михаил выбрал Анну, а не Юлю "Зайку", поклонники реалити-шоу были ошеломлены, ведь не верили, что они любят друг друга.
Теперь подписчики девушки отмечают, что эти отношения, скорее всего, развивались по сценарию создателей "Холостяка".
- "Время контракта истекло и все".
- "Все по сценарию. Мишина играла на публику, что любовь неземная, и эта такая же. Интересно, сколько доплачивают за этот спектакль после окончания проекта?".
- "Сразу было понятно, что вся история любви – пиар и выдумка, чтобы повысить свою популярность. Вы переигрывали, играя влюбленных".
- "Ничего удивительного. Все пары проекта "Холостяк" через некоторое время разводятся. Сколько сезонов "Холостяка" и только одна пара действительно создала семью".
- "У них у всех после шоу любовь продолжается, пока контракт не истечет".
- "Это был контракт. Ничего удивительного".
Комментарии под сообщением Анны Богдан / Скриншоты из инстаграмма Богдан
И есть и те поклонники, которые призывают Анну и Михаила помириться, ведь они были очень хорошей парой.
- "Вы не можете просто так сдаться. Возможно, просто нужно время".
- "Очень жаль. Я так верила в вашу пару, так все было гармонично. Не знаю причину, но настоящая любовь не проходит. Если есть еще хоть крошечная искорка, боритесь друг за друга".
- "Не может быть. Я не верю, не хочу в это верить".
- "Я думала, что вы готовитесь к свадьбе. Такое затишье перед бурей. Замечательная была бы пара и семья".
- "Очень жаль, вы отличная пара. Надеюсь, это еще не окончательное решение".
Комментарии под сообщением Анны Богдан / Скриншоты из инстаграмма Богдан