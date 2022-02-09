Это будет сказочно, – Сергей Бабкин рассказал, в какой стране будет праздновать День влюбленных

Украинский певец Сергей Бабкин 13 февраля будет выступать с концертом в Лондоне. Вместе с ним туда полетит любимая Снежана. Супруги останутся в Великобритании еще на 2 дня.

14 февраля является по-настоящему особенным днем для влюбленных пар. Это самый романтичный праздник, который хочется провести в сказочной атмосфере. В этом году Сергей Бабкин постарается организовать ее для жены.

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Сергей Бабкин о Дне Валентина

13 февраля группа 5'nizza будет выступать с концертом в Лондоне. Вместе с коллективом туда полетит Снежана Бабкина, которая занимается всеми организационными вопросами. Сергей Бабкин поделился, что после концерта они еще на 2 дня останутся в Великобритании, где и отпразднуют День святого Валентина.

14 и 15 февраля еще будем там. День влюбленных будем праздновать в Лондоне. Думаю, это будет просто сказочно. Такого праздника у нас еще не было,

– поделился артист.



Сергей и Снежана Бабкины / Фото из инстаграма артиста

Отметим, ко Дню святого Валентина состоится и чувственный концерт в Киеве. Вторую часть альбома Rosa Ventorum презентует Кристина Соловий. Когда и где можно будет вживую услышать любимые и новые песни исполнительницы – узнавайте по ссылке.