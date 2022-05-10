Это будет сигнал, что война закончится – представители Латвии о следующем Евровидении в Украине.

Представители Латвии на Евровидении группа Citi Zēni убеждена, что в этом году на Евровидении должна победить украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты уверены, что эта победа будет очень важным сигналом для нашей страны.

Латвийские музыканты подчеркнули, что победа в конкурсе наиболее необходима именно нашей стране. Об этом Citi Zēni рассказали в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Украину представляют достойно

Citi Zēni отметили, что Украину представляет достойная и замечательная песня на Евровидении. Тем более, как добавили латвийцы, Евровидение – это конкурс, созданный ради мира, которого сейчас в Европе нет.

Поэтому латвийская группа убеждена, что следующий конкурс должен состояться в Украине. Citi Zēni убеждены, что победа на конкурсе как раз наиболее нужна нашему государству.

И мы ничего плохого не видим в том, что мы не победим на Евровидении. То есть, что мы получим от победы – хрустальный микрофон? Лучше следующее Евровидение провести в Украине, чтобы было ясное понимание, что война должна закончиться. И Европа должна показать свое единство и то, что мы отстаиваем мир вместе,

– подчеркнули музыканты.

Кроме того, Citi Zēni подчеркнули, что европейские страны могут иметь много отличий, но то, что точно общее – нежелание мириться с войной.

Латвийские представители поддерживают Украину

Латвийская группа Citi Zēni, которая в этом году представит Латвию на Евровидении в Турине, одним из первых сделала заявление об отстранении России с конкурса.

Также музыканты выступили на антивоенном концерте в Риге, проведенном возле российского посольства.

Творчеством представителей Украины Kalush Orchestra латвийские музыканты увлекались еще до конкурса.

Citi Zēni выступят под номером 2 в первом полуфинале Евровидения 10 мая.

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