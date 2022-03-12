Эта война для того, чтобы вы боялись, – Птушкин обратился к россиянам из-за ситуации в Украине

Украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к россиянам. Он родом из Луганска и подчеркнул, что эти 8 лет не молчал, а показывал поклонникам мир. И хотел, чтобы они тоже могли путешествовать. Однако власти решили, что так нельзя.

Именно российские власти, президент изолировали Россию от цивилизованного мира. Миллионы россиян стали изгнанниками. Антон Птушкин подчеркнул, что после этой войны Украина станет еще более свободной, а у россиян будет клеймо войны на поколение.

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Обращение Антона Птушкина к россиянам

"Где я был эти 8 лет? Я родом из Луганска, прожил там большую часть жизни. Луганск – это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-то забирали дом? Представьте, что город, где вы когда-нибудь ходили в школу, учились в университете, работали, проводили вечеринки, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестал быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого я знал. Вместо них приехали люди на военной технике. После этого воспоминания о Луганске, его людях вызывали только боль.

Для меня люди Донбасса – это не пропагандистский образ распятого мальчика, а реальные люди. Мои родные, друзья, знакомые. Часть из них в 2014 году уехала, чтобы построить новую жизнь, а часть осталась, потому что не смогла уехать или не захотела. Сейчас плохо всем – и тем, кто уехал, и тем, кто остался. И мне жалко всех, чтобы вы там не говорили о 8 годах.

Самое время задать вам вопрос о фашистах. Как вы знаете, я уроженец Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке, недавно поселился в центре Киева. За все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве точно могу сказать, что неонацистов гораздо проще увидеть на федеральных каналах, чем на улицах Киева.

Мифы о притеснении русскоязычного населения в Украине и фашистов у власти – это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой. Она осталась ложью, в которую многие из вас поверили и до сих пор считают истиной. Но это не так.

Эта ложь сейчас приобретает новые формы. Сейчас ею пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса, бомбардировку Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит по-русски. Их жители никогда не являлись бандеровцами или неонацистами. Сейчас все они жертвы войны, которую развязала ваша власть. Надеюсь, уже никто не верит в "спецоперацию"?

Почему я молчал все эти 8 лет? Я не молчал, а путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его вам. Я хотел, чтобы вы, как и я, увидели его. Но еще больше хотел, чтобы вы сами начали путешествовать и познавать мир. Чтобы увидели, какой он разный, многонациональный, как в нем люди могут жить вместе, во всеобщее благо. Не захватывать чужие территории с помощью армии, а развивать собственные.

Для меня путешествия – это синоним современного человека, потому что они дают возможность развиваться и сравнивать. Как сказал Ирвин Велш (шотландский писатель, – 24 канал), Только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос.

В путешествиях есть возможность понять, чего не хватает и что нужно поменять в твоей стране. Не хочу никого пугать, но вам уже нельзя сравнивать. Вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решили власть и президент. А 24 февраля он решил, что и нам нельзя. Прикрываясь ложью, приказал бомбить Украину. "Зеленые человечки", российских войск нет на Донбассе, Россия не будет нападать на Украину, в "спецоперации" не участвуют срочники – ложь. Что бы вам ни говорили телеведущие, это война для того, чтобы вы боялись. Чтобы вам не с чем было сравнивать.

Практически весь свободный мир осудил эту войну. Даже нейтральная Швейцария, что вообще беспрецедентно. Россию в этом конфликте поддержали только 4 страны: Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея. Будем честны, для Эритреи это пиар-ход, чтобы весь мир наконец-то запомнил ее название. Тогда у вас не закралось мнение, может Россия что-то делает не так ли? А после того, как десятки компании, несмотря на убытки, ушли из страны, чтобы не запятнать репутацию, ничего не почувствовали?

В этом смысле Путин уже выиграл. Теперь вам еще сложнее путешествовать, вас еще больше угнетают. Целое поколение россиян, возможно больше никогда не уедет за границы России. Целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны. Возможно, сейчас вы этого не понимаете, но так и будет. Ибо эта война не является освободительной. Она преступна. Причина, почему она началась уже в прошлом. Сейчас плохо всем сторонам конфликта. Украину эта война сделает еще сильнее и свободнее. Но за это мы, скорее всего, заплатим огромную цену. Что будет с вами – решать вам", – сказал Птушкин.

Антон Птушкин обратился к россиянам: смотрите видео онлайн