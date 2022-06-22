"Эта кровавая война забирает силы": Руслана объяснила, почему не приехала на концерт в Амстердаме

Во вторник вечером, 21 июня, в Амстердаме прошел грандиозный благотворительный концерт Embrace Ukraine, на котором выступали звезды Евровидения. Среди них должна быть и Руслана, но перед событием певица травмировала ногу.

На грандиозном благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine должно было быть четыре звезды из Украины – Джамала, Kalush Orchestra, Верка Сердючка и Руслана. Приехать в Амстердам лично авторка "Диких танців" не смогла. Все потому, что сломала ногу.

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Руслана сломала ногу

Я должна была быть в Амстердаме на событие, приближающем Украину к Европе, и выступать со своими коллегами победителями Евровидения. Но эта кровавая война забирает силу даже если считаешь себя очень сильным. Из-за переутомления в своих активностях и волонтерстве, я получила серьезную травму ноги – у меня перелом,

– рассказала Руслана в фейсбуке.

"Поэтому сегодня я в Украине. К сожалению, я не смогла приехать в Амстердам и мое выступление будет в формате онлайн-обращения", – добавила певица.

Так, на Музейной площади в Амстердаме показали запись выступления Русланы на "Олимпийском" по случаю 30-летия Независимости Украины.

Руслана на концерте Embrace Ukraine в Амстердаме: смотрите видео онлайн

О чем Руслана попросила Европу

Видеообращение из Киева Руслана записала с кубком Евровидения-2004, который выиграла в Турции, и сине-желтым флагом. Она призвала сделать все возможное, чтобы оставить песенный конкурс 2023 года в Украине.

Украина выиграла Евровидение впервые в 2004 году с "Дикими танцями". Мы – украинцы. Мы боремся и продолжим сражаться. Мариуполь, "Азовсталь" продемонстрировали реальный героизм украинцев. Именно поэтому Евровидение должно пройти в Украине в следующем году. Это будет значит, что вы верите в Украину, верите, что мы победим. Победим вместе. Дайте нам шанс,

– попросила Руслана.