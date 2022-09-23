Выводы я сделал, – продюсер Поляковой упрекнул Jerry Heil, которая расторгла с ним контракт

Михаил Ясинский заявил, что его продюсерская компания Secret Service больше не сотрудничает с Jerry Heil. Яна Шамаева якобы сама разорвала контракт во время войны и, похоже, кинула всю команду.

Компания Secret Service занимается продвижением топовых артистов украинского шоу-биза – Оли Поляковой, Макса Барских, "Вопли Видоплясова". До недавнего времени в этом списке была и Jerry Heil. Однако полгода назад девушка якобы ушла к конкурентам – лейблу Enko, с которыми работают победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra и ее подруга Alyona Alyona.

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Как Jerry Heil расторгла контракт с Михаилом Ясинским

Продюсер признался, что дал Jerry Heil менеджера и все необходимые инструменты для развития карьеры. Однако в начале полномасштабной войны их сотрудничество завершилось, инициатором была сама певица.

Мы любовно не сходимся, мы полюбовно не расходимся. Есть женщины, которые в сложный момент поддерживают, а есть женщины, которые в сложный момент идут. Она относится к одному из этих типов. Моя задача как владельца компании, человека, отвечающего за коллектив – сделать, чтобы это было не болезненно для людей, которые с ней работали. Но скажу, что для девушек, которые были вокруг нее, это был не очень приятный момент,

– упрекнул Михаил Ясинский.

"Выводы я сделал, девушки наши сделали какие-то выводы. Для меня ничего нового в этом нет. Артист должен иметь определенную свободу", – спокойно отметил основатель Secret Service.

Михаил Ясинский / Скриншот с видео

Однако даже после такой подставы он положительно отзывается о Jerry Heil и верит в ее талант. По мнению Ясинского, у нее есть все шансы получить Грэмми. К тому же именно он посоветовал артистке вступить в США и выходить на западный рынок.

Я не оцениваю Jerry Heil как проект. Я оцениваю Яну Шамаеву как творческого человека, очень талантливого, очень мотивированного. Думаю, она может быть первой украинкой, которая получит Грэмми, потенциал есть,

– заявил Михаил Ясинский.