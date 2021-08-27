Jerry Heil рассказала, как знакомые из Василькова реагируют на ее скандальную свадьбу
Источник:MUZVAR
Две недели назад любимица молодежи Jerry Heil устроила курьезную свадьбу, на которой женилась сама с собой. Девушка объяснила, что церемония была шутливой, однако многие ее знакомые восприняли все всерьез. Что они говорят родителям певицы, узнавайте далее.
Свадьба с самой собой 25-летняя Jerry Heil называет актом принятия себя, актом любви к себе. Фаны и даже родители поняли месседж "женитьбы", а вот знакомые из родного города Васильков – нет. К маме и папе звезды, которые торгуют мясом на рынке, подходят горожане и искренне сочувствуют.
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К моим родителям на рынок до сих пор приходят знакомые васильковчаны, и говорят: "Боже, мы вам так сочувствуем. Дочь все уже, отъехала",
– поделилась Jerry Heil.
Сама же артистка лишь изредка встречала гневные комментарии в сети. Подавляющее большинство фолловеров поддержало ее. Да, Jerry Heil приятно, что ее "личные комплексы и переживания резонируют с таким количеством людей".
"Точно не ожидала такого количества положительных отзывов. Мне даже некоторые компании, бренды написали: "Это совпадает с нашей философией. Давайте дружить". Я поняла, что сделала очень правильную вещь", – добавила певица.