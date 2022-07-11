Это будет другая Надя, – Jerry Heil написала песни для Дорофеевой

Jerry Heil известна не только как певица, но и как авторка хитовых треков. Среди ее звездных заказчиков появилась Надя Дорофеева. Она написала для нее две украиноязычные песни.

До 24 февраля в репертуаре Нади Дорофеевой была только одна песня на украинском языке – "Дим", и та в дуэте с Позитивом во времена "Время и Стекло". Однако, как рассказала Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева), артистка готовит по меньшей мере три украиноязычных премьеры. К ним приложила руку и она с Alyona.

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Какие песни Jerry Heil написала Дорофеевой

"Для меня было честью написать песни для Нади", – призналась певица.

Как выяснилось, за песнями Надя Дорофеева обратилась не к Jerry Heil, а к Ивану Клименко – саундпродюсеру Alyona Alyona. Однако последние четыре месяца они тесно сотрудничают, так что за сонграйтерство взялись все вместе. Так, одну песню они написали втроем, другую Яна создала с Ваней, а третью – "прикольную" – он придумал сам.

Это очень круто, что нам удалось повлиять на смену музыкального вектора в творчестве человека, ранее делавшего русскоязычную музыку. У нее была песня "Дим", но, мне кажется, украинское слово требует глубины. Это классно, что мы смогли написать Нади песни, в которых чувствуется глубина. Это будет другая Надя. Это будет очень осмысленная, очень глубокая, очень своя Надя Дорофеева,

– обещает Jerry Heil.

Похоже, украиноязычные треки Дорофеевой публика услышит совсем скоро, ведь они почти готовы – записаны, но пока не сведены.

Jerry Heil, Надя Дорофеева, Alyona Alyona и Иван Клименко / Скриншот с видео