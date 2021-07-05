Энрике Иглесиас показал фанатам своих подрастающих детей: милые кадры
Источник:инстаграм Энрике Иглесиаса
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас провел свой уикенд на яхте в морских водах США. Вместе с любимой Анной Курниковой и детьми он праздновал День независимости.
Хоть артист родом из Испании, но уже длительное время живет в Майами, США, поэтому считает эту страну вторым домом. Именно там растут трое его детей, которых родила его любимая Анна – трехлетние двойняшки Николас и Люси, и полуторагодовалая дочь Мэри.
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Счастливый папа Энрике
Воспользовавшись моментом, Иглесиас повеселился со своими детьми в бассейне на яхте и опубликовал милое фото, где улыбается вместе со старшими двойняшками. Если его дочь Люси тоже широко улыбалась на камеру, то Николас был недоволен процессом фотографирования.
Энрике Иглесиас с детьми на яхте / Фото из инстаграма певца
Реакция сети
Подписчики мгновенно отреагировали на редкое фото Энрике и засыпали его и детей комплиментами. В частности снимок оценили более половины миллиона фанатов.
- "Замечательные";
- "Нико чем-то недоволен";
- "Мой король";
- "Боже, как это мило";
- "Лучший папа";
- "Милые булочки";
- "Любим тебя".
Что известно об Энрике Иглесиасе и Анне Курниковой?
- Пару уже давно считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Они познакомились еще в 2000-х на съемках клипа к песне Энрике "Escape".
- С тех пор они тайно встречались, но не спешили связывать свою жизнь с браком. Три года назад у них родились двойняшки, а в 2020 – еще одна дочь.
- Семья ведет закрытый образ жизни, но недавно появились слухи, что они, возможно, поженились, ведь Анна Курникова начала использовать в соцсетях двойную фамилию – Курникова-Иглесиас.