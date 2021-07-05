Энрике Иглесиас показал фанатам своих подрастающих детей: милые кадры

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас провел свой уикенд на яхте в морских водах США. Вместе с любимой Анной Курниковой и детьми он праздновал День независимости.

Хоть артист родом из Испании, но уже длительное время живет в Майами, США, поэтому считает эту страну вторым домом. Именно там растут трое его детей, которых родила его любимая Анна – трехлетние двойняшки Николас и Люси, и полуторагодовалая дочь Мэри.

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Счастливый папа Энрике

Воспользовавшись моментом, Иглесиас повеселился со своими детьми в бассейне на яхте и опубликовал милое фото, где улыбается вместе со старшими двойняшками. Если его дочь Люси тоже широко улыбалась на камеру, то Николас был недоволен процессом фотографирования.



Энрике Иглесиас с детьми на яхте / Фото из инстаграма певца

Реакция сети

Подписчики мгновенно отреагировали на редкое фото Энрике и засыпали его и детей комплиментами. В частности снимок оценили более половины миллиона фанатов.

"Замечательные";

"Нико чем-то недоволен";

"Мой король";

"Боже, как это мило";

"Лучший папа";

"Милые булочки";

"Любим тебя".

Что известно об Энрике Иглесиасе и Анне Курниковой?