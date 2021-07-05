Энрике Иглесиас показал фанатам своих подрастающих детей: милые кадры

5 июля 2021 , 13:23
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Энрике Иглесиаса

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас провел свой уикенд на яхте в морских водах США. Вместе с любимой Анной Курниковой и детьми он праздновал День независимости.

Хоть артист родом из Испании, но уже длительное время живет в Майами, США, поэтому считает эту страну вторым домом. Именно там растут трое его детей, которых родила его любимая Анна – трехлетние двойняшки Николас и Люси, и полуторагодовалая дочь Мэри.

К слову Маша Ефросинина улетела на отдых с сыном и подругами: фото, видео

Счастливый папа Энрике

Воспользовавшись моментом, Иглесиас повеселился со своими детьми в бассейне на яхте и опубликовал милое фото, где улыбается вместе со старшими двойняшками. Если его дочь Люси тоже широко улыбалась на камеру, то Николас был недоволен процессом фотографирования.


Энрике Иглесиас с детьми на яхте / Фото из инстаграма певца

Реакция сети

Подписчики мгновенно отреагировали на редкое фото Энрике и засыпали его и детей комплиментами. В частности снимок оценили более половины миллиона фанатов.

  • "Замечательные";
  • "Нико чем-то недоволен";
  • "Мой король";
  • "Боже, как это мило";
  • "Лучший папа";
  • "Милые булочки";
  • "Любим тебя".

Что известно об Энрике Иглесиасе и Анне Курниковой?

  • Пару уже давно считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Они познакомились еще в 2000-х на съемках клипа к песне Энрике "Escape".
  • С тех пор они тайно встречались, но не спешили связывать свою жизнь с браком. Три года назад у них родились двойняшки, а в 2020 – еще одна дочь.
  • Семья ведет закрытый образ жизни, но недавно появились слухи, что они, возможно, поженились, ведь Анна Курникова начала использовать в соцсетях двойную фамилию – Курникова-Иглесиас.
Автор: Уляна Журба